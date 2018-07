Erstmals checkten heuer drei Hotelfachschul-Klassen aus

Pegnitzer Schulen entließen 50 Absolventen ins Berufsleben - Abschlussball in Bischofsgrün - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Abschlussbälle der Hotel- und Berufsfachschule für Hotelmanagement sind jedes Mal aufs Neue ein Event der ganz besonderen Art. In diesem Jahr wurden die Absolventinnen und Absolventen der Schulen sowie deren Begleitungen unter dem Motto "Check Out 2018" im Kurhaus Bischofsgrün empfangen.

Die besten Absolventen der Hotel- und Berufsfachschule für Hotelmanagement erhielten neben einer Urkunde auch eine Rose. Rechts Schulleiter Christian Länger, links Lehrerin Martina Agethen. © Foto: privat



Die Gesamtorganisation übernahmen hierbei die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe der Hotelfachschule unter der Leitung von Tobias Lienert. Die nötige personelle Unterstützung wurde von den Erstjährigen der Berufsfachschule für Hotelmanagement übernommen. Passend zum "Check Out" aus der Hotelfachschule und zum "Check In" in das reale Berufsleben arrangierte man das Programm und die Dekoration der Örtlichkeit.

Thunfischtatar auf Tramezzini

Unter der Federführung von Küchenchef Andreas Hofmann wurde ein ansprechendes 5-Gänge-Menü erstellt. Gemeinsam kreierte die Küchenbrigade erstklassige Speisen, angefangen bei Thunfischtatar auf geröstetem Tramezzini über Roastbeef zum Hauptgang bis hin zu einer leckeren Haselnuss-Kokosnuss-Variation.

Durch das Programm des abwechslungsreichen Abends führten Stephanie Englmaier und Felix Bauernfeind. Diese begrüßten die Gäste nach einem Aperitif mit Nürnberger Bratwürsten im Brötchen. Nachdem alle Gäste "eingecheckt" und die ersten beiden Gänge serviert waren, folgte dann der lang ersehnte Moment der Zeugnisübergabe durch Schulleiter Christian Länger.

Erstmals in der Geschichte der Pegnitzer Hotel- und Berufsfachschule für Hotelmanagement wurden gleich drei Abschlussklassen mit insgesamt 50 Absolventinnen und Absolventen aus der Schulzeit verabschiedet. Dies lag daran, dass die bisher dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Euro-Hotelmanagement auf zwei Jahre verkürzt wurde und somit zwei Klassen der Berufsfachschule, sowie die staatlich geprüften Hotelbetriebswirte der Hotelfachschule, mit ihren Zeugnissen geehrt wurden.

Des Weiteren dürfen sich alle Absolventinnen und Absolventen der Hotelfachschule über eine Meisterprämie in Höhe von 1000 Euro freuen. Die Fachleute für Hotelmanagement konnten schon während ihrer Schulzeit vom europäischen Mobilitätsprogramm "Erasmus+", welches Auslandspraktika fördert, profitieren.

Glückwünsche wurden auch vom Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab sowie vom stellvertretenden Schulleiter Hermann Liebert ausgesprochen. Bestens gerüstet für die Zukunft steht den Schülerinnen und Schülern nun die Welt der Hotellerie und Gastronomie offen.

Dies wurde auch in den Reden der Klassensprecher deutlich, die sich jedoch alle in einer Sache einig waren: Sie möchten die Zeit in Pegnitz nicht missen.

