Erstmals weibliche Kommandantin auf Pegnitzer Patenboot

Kapitänleutnant Tanja Merkl führt das Hohlstablenkboot Pegnitz — Verbindung zur Patenstadt ist ihr sehr wichtig - vor 1 Stunde

PEGNITZ/KIEL - Erstmals hat eine Frau das Kommando über das Hohlstablenkboot Pegnitz übernommen. Seit dem 13. August hören auf dem Patenboot der Stadt Pegnitz alle auf die Befehle von Kapitänleutnant Tanja Merkl. Sie hat die Nachfolge von Korvettenkapitän Thorsten Grabsch angetreten.

Bei der Kommandoübergabe an Tanja Merkl waren auch die Familien Sebald und Albersdorfer aus Pegnitz dabei, die in der Nähe Urlaub machten. Markus Albersdorfer (mit Brille) von der Feuerwehr Pegnitz gratulierte auch im Namen von Bürgermeister Uwe Raab. © F.: privat



"Ich freue mich sehr auf die kommenden drei Jahre. Für diesen Zeitraum bin ich als Kommandantin der Pegnitz vorgesehen, und so lange werde ich nach Kräften für die Besatzung, das Boot und die Erfüllung der anstehenden Aufträge und Herausforderungen kämpfen."

Auch wenn ihr die Besatzung der Pegnitz bereits als Erster Wachoffizier ans Herz gewachsen sei, so mache sich nun ein ganz neues Gefühl der Verantwortung und Fürsorge bei ihr breit, so Merkl. "Ich freue mich riesig auf die anstehenden Seefahrtsvorhaben, das Miteinander an Bord und das gemeinsame Erreichen gesteckter Ziele. Ich werde die Besatzung fördern und fordern und nach bestem Wissen ausbilden."

Und sie betont: "Eine gute Verbindung zur Patenstadt ist mir besonders wichtig. Bereits als Erster Wachoffizier lernte ich so manchen Bürger der Stadt Pegnitz persönlich kennen. Ich habe ausnahmslos sehr herzliche und fröhliche Menschen kennengelernt."

Der Austausch von Erfahrungen, gemeinschaftliche Events und eine gute Zusammenarbeit mit der Patenstadt sollen ihrer Ansicht nach wichtige Elemente in ihrem Wirken als Kommandantin sein. Im Dezember möchte sie nicht nur mit einer Delegation die Patenstadt besuchen, sondern mit der gesamten Besatzung.

Bürger der Stadt Pegnitz seien, sofern die Aufträge und Seefahrten der Pegnitz dem nicht entgegenstehen, zu jeder Zeit an Bord willkommen. "Es sollte keine Scheu bestehen auf der Durchreise durch Kiel, zum Beispiel auf dem Weg in den Urlaub, im Vorfeld kurz anzurufen und einen Besuch an Bord zu vereinbaren."

Merkl absolviert derzeit einen Lehrgang an der Führungsakademie in Hamburg. Erster Wachoffizier Christopher Fenske vertritt sie im Hafen; für Seefahrten sind Leihkommandanten vorgesehen. Bis Ende November kann Merkl die Pegnitz nur aus der Ferne führen.

nn