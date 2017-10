Es grünt so schön an den Ortseingängen

Statt Kritik gab es bei der jüngsten Versammlung des Gewerbevereins viel Lob für den Bauhof - vor 47 Minuten

AUERBACH - Oft wurden die Stadt oder der Bürgermeister bei Versammlungen des Gewerbevereins schon kritisiert. Am Montag aber gab es großes Lob: "Keine Stadt hat so einladende und blühende Ortseingänge wie Auerbach", sprach Gerhard Waldmann vielen Anwesenden aus dem Herzen.

Großes Lob zollten die Gewerbetreibenden bei der Hauptversammlung dem städtischen Bauhof für die blühenden Ortseinfahrten – hier in Michelfeld. © Foto: Brigitte Grüner



Großes Lob zollten die Gewerbetreibenden bei der Hauptversammlung dem städtischen Bauhof für die blühenden Ortseinfahrten – hier in Michelfeld. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Teurer als erwartet wird die Einrichtung von zwölf barrierefreien Wohnungen im Bürgerspital. © Foto: Brigitte Grüner



Teurer als erwartet wird die Einrichtung von zwölf barrierefreien Wohnungen im Bürgerspital. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Mit Beifall quittierten die Geschäftsleute und Handwerker die Arbeit des städtischen Bauhofs, der nicht nur bei Veranstaltungen im Stadtzentrum hervorragend arbeite, sondern auch die Blumenbeete konsequent bepflanzt, pflegt und gießt. Nach einem ausführlichen Grußwort von Joachim Neuß (FW/AA) gab es nur einzelne Anfragen an den Bürgermeister. Georg Hess erkundigte sich nach einer Neuverfugung des Pflasters in der Innenstadt. Nach mehreren Tests habe die Stadt endlich das passende Material gefunden, berichtete Neuß. Nun werde sukzessive in der Innenstadt neu verfugt.

Teurer als erwartet

Das Thema "vitale Vorstadt" griff Jürgen Lindner auf. Zwölf barrierefreie Wohnungen sollen im Bürgerspital entstehen, sagte Neuß. Allerdings gebe es Probleme mit der Kalkulation. Das Projekt kommt teurer als erwartet, die Förderzusagen seien nicht ausreichend. Es müsse intensiv nachverhandelt werden. "Vielleicht müssen wir einen politischen Weg gehen", meinte der Rathauschef, der sich optimistisch gab. Die Stadt habe jedenfalls schon zwei Wohnhäuser gekauft. Eine Planung für das Projekt werde wohl bald vergeben. Fakt sei, dass Senioren aus den Metropolregionen gerne in die Peripherie der großen Städte ziehen.

Akutsanierung im Rathaus

In seiner Ansprache ging Joachim Neuß auf die aktuellen Projekte und Baumaßnahmen der Stadt ein. Die signifikanteste Baustelle sei derzeit die Rathaussanierung, die aufgrund der aufgetretenen statischen Probleme zu einer echten Akutsanierung geworden sei. Unlängst brach eine Baggerschaufel im früheren Bauamt bis in den Keller durch, berichtete Neuß. Noch im Oktober soll die Baustellen-Einrichtung für die Erschließung des Baugebiets am früheren Festplatz kommen.

Neue Baugebiete seien schon im Hinterkopf. Täglich erwarte die Stadtverwaltung die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn der geplanten Wohnmobilstellplätze am Behälterweiher. Auch der Abbruch des Ruderstadels sei noch für 2017 vorgesehen. Ein Nachnutzungskonzept für das Areal vom Interimsrathaus "Goldner Löwe" bis zur Marktpassage soll bald in Auftrag gegeben werden. Städtebaulich müsse man den Gesamtkomplex betrachten, meinte der Bürgermeister.

Mittelfristige Pläne der Stadt sind die Sanierung der Bachgasse 2018 und der Zwingergasse 2019. Gleichzeitig soll die Apothekergasse als Hauptzugang zur Innenstadt aufgewertet werden. Ein Konzept für den maroden Vollhannturm soll her. Eine Nutzung wäre im Bereich "Übernachtung" wünschenswert, so Neuß. Nächstes Jahr werde auch das Radwegekonzept der Franken-Pfalz-Gemeinden realisiert. Nach mehreren Jahren der Konsolidierung werde die Stadt 2018 eine Neuverschuldung in Kauf nehmen müssen. Neuß erinnerte an viele anstehende Projekte, unter anderem an die kostenintensive Erschließung des Gewerbegebietes Saaß für einen geplanten Neubau der Cherry GmbH.

Die Steuerkraft der Stadt sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Wert liege aktuell bei rund 850, der Landkreisdurchschnitt bei 700, so Bürgermeister Neuß. Mittelfristig wünsche er sich eine eigene Stelle in der Stadtverwaltung für das Leerstandsmanagement von Gewerbe- und Wohnimmobilien.

BRIGITTE GRÜNER