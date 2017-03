Es herrscht dicke Luft in Betzenstein

BETZENSTEIN - Ein Landwirt kippt seinen Mist auf einer Länge von etwa 50 Metern neben ein Wohngebiet. Verboten ist das nicht, ein Anwohner kann das Verhalten des Bauers allerdings nicht nachvollziehen und stellt ihn zur Rede. Es kommt zum Streit, die Polizei wird gerufen.

Volker Roth stinkt es, dass der Landwirt seinen Mist auf einer Länge von etwa 50 Metern vor seinem Haus (links) abgeladen hat. © Luisa Degenhardt



Ja, wer auf der Straße Am Wasserstein steht, der riecht den Mist durchaus. "Du kannst kein Fenster aufmachen", sagt Anwohner Volker Roth, dessen Haus nur wenige Meter vom Dunghaufen entfernt liegt. Doch das mache ihm eigentlich nicht so viel aus, so sei das eben wenn man auf dem Land wohnt. Sorgen macht er sich allerdings ums Grundwasser, weil er befürchtet, dass Teile des Mists, den der Landwirt am Ackerrand für‘s spätere Düngen lagert, mit dem Regenwasser irgendwann versickern. "Das ist denkbar scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes", so Roth. "Der bringt jeden Bauern in Misskredit."

Gegenüber vom Acker gibt es noch einen anderen Weg am Waldrand. Roth kann nicht verstehen, warum der Landwirt seinen Mist nicht dort ablädt. Der vorherige Pächter habe das so gemacht. "Aber er sagt, er kann da hinten nicht hinfahren", meint Roth.

Bis zu sechs Monate lagern

Doch der Landwirt, der den Acker seit ein paar Jahren gepachtet hat, verhält sich korrekt. Das bestätigt Harald Köppel, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Oberfranken des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Er sagt, dass der Bauer den Mist an dieser Stelle bis zu sechs Monate lagern darf. Nach Informationen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und des Umweltministeriums ist ein Zwischenlager für Stallmist in der Feldflur unter anderem zulässig, wenn ein Abfließen von Jauche in ein oberirdisches Gewässer ausgeschlossen ist — auch das ist hier der Fall.

Der Betzensteiner macht sich Sorgen, das der Dung ins Grundwasser gelangt. © Luisa Degenhardt



"Grundsätzlich hat der Landwirt dort ein Nutzungsrecht", sagt Köppel. Rechtlich sei sein Verhalten nicht zu beanstanden. Er meint allerdings: "Ein bisschen Fingerspitzengefühl, wo man das lagert, ist auch nicht verkehrt." Köppel sagt, er habe mit Roth gesprochen und ihm geraten, das Gespräch mit dem Landwirt zu suchen. "Im persönlichen Gespräch kann man das Meiste regeln."

Volker Roth und der Landwirt haben sich schon unterhalten. Beim zweiten Gespräch bekamen sich die beiden in die Haare, die Polizei musste kommen und schlichten. "Es ist eskaliert, wir haben uns angeschrien", sagt der 48-jährige Roth. Roland Schmitt, Leiter der Polizeiinspektion Pegnitz, bestätigt den Einsatz am 27. Februar. Dass der Landwirt Miststreu auf seinem Acker abgekippt hat, sei ein völlig normaler Vorgang. "Da das etwas riecht, hat sich der andere Beteiligte daran gestört. Deshalb haben sich die Gemüter erhitzt", sagt Schmitt. Die Polizei finde aber kein Fehlverhalten des Bauern. Und so blieb ihr nur, darauf hinzuweisen, dass man das Problem zivilrechtlich über einen Rechtsanwalt und Gerichte klären kann.

Schild macht keinen Sinn

Volker Roth hat sich auch schon bei Betzensteins Bürgermeister Claus Meyer gemeldet. Roth könnte sich vorstellen, dass die Gemeinde ein "Zufahrt nur für "Anlieger"-Schild aufstellt. Das macht laut Meyer aber keinen Sinn, weil der Landwirt als Pächter als Anlieger gilt. Auch er bestätigt: "Der Landwirt verhält sich rechtmäßig. Außerdem ist die Straße zum Befahren da." Er hat mit dem Bauern und Roth gesprochen. Die Fronten seien klar, nach einer Einigung sehe es gerade nicht aus.

Der Landwirt selbst kann Volker Roths Meinung nicht nachvollziehen. "Ich erwarte von der Bevölkerung, dass wenn man aufs Land zieht, auch dementsprechend Verständnis für die Landwirtschaft mitbringt", sagt der Bauer. Er meint auch: "Die Leute wollen frische, günstige Lebensmittel, aber nicht den Mist." Diesen könne er nicht auf der anderen Seite des Ackers am Waldrand lagern, weil dort eine Hecke sei, die ihn am Einfahren in den Weg hindere.

Der Bauer betont, dass er beim Abladen genau darauf geachtet habe, dass der Mist auf seiner gepachteten Fläche verteilt ist. Die Straße ließ er nach dem Abladen kehren. Er habe keine andere Möglichkeit, als einen Teil des natürlichen Düngers an dieser Stelle zu deponieren. "Wir haben daheim zu wenig Lagerkapazität", sagt er.

Nach der Ernte will er den Mist in sein Feld einarbeiten. Wegen des momentanen Geruchs winkt er ab. "Nach ein oder zwei Wochen riecht man da nichts mehr."

LUISA DEGENHARDT