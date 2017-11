Es könnte still werden um die Plecher Sänger

Nachwuchssorgen plagen den ältesten Verein der Gemeinde — Durchschnittsalter liegt bei 67 Jahren - vor 1 Stunde

PLECH - Den Männergesangverein gibt es seit mehr als 150 Jahren. Er ist der älteste Verein in der Gemeinde Plech, doch ihn plagen Nachwuchssorgen. "Wir halten noch eine Weile durch, aber so langsam wird es eng", sagt Chorleiter Andreas Bojer.

Beim Konzert der Chöre hatte der Männergesangverein Plech — rechts Chorleiter Andreas Bojer — vor Kurzem einen Auftritt. Das Durchschnittsalter der 20 Sänger beträgt derzeit 67 Jahre. Foto: Kerstin Goetzke



Schon mehrfach haben er und der Vorstand versucht, Nachwuchs zu finden: Im Amtsblatt der Kommune haben sie Aufrufe gestartet, haben Flyer gedruckt, haben das persönliche Gespräch mit möglichen Sängern gesucht und öffentliche Veranstaltungen organisiert. Doch alles ohne Erfolg. "Ich denke, dass niemand alleine dazu kommen möchte, sondern dass es eine kleinere Gruppe sein müsste. Dann würden sich die Männer vielleicht eher trauen", vermutet Bojer. Das Prinzip wäre nicht neu im Männergesangverein, der momentan 20 Sänger und 15 passive Mitglieder umfasst.

Vor über einem halben Jahrhundert kamen Fritz Deinzer und seine Freunde auf die selbe Art zum Verein: Er, Fritz Brütting und Ernst Sperber traten vor 61 Jahren dem Verein bei. Damals waren sie 18 Jahre alt. "Singen hatte damals eine andere Bedeutung, da wurde immer und überall gesungen", erinnert sich Deinzer. Beispielsweise im Wirtshaus und bei Sängerfesten. Sogar auf dem Heimweg vom Wirtshaus haben die Leute noch gesungen. "Und es gab noch keinen Fernseher und kein Internet, da ist man fortgegangen und hat das Singen genossen", erklärt er.

Damals, Mitte der 1950er, gab es sogar so viele singwillige Männer in Plech, dass im früheren Gasthaus "Weißes Lamm" (Häz'n) die Mitglieder mit weißen und schwarzen Kugeln anonym entschieden, wer zum Männergesangverein kommen darf und wer nicht. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt sieht es anders aus.

Die aktuellen Sänger schaffen es nicht einmal, ihre eigenen Söhne oder andere Verwandte zur Singstunde mitzubringen, sagt Bojer. So könnten sie dem Nachwuchsproblem entgehen und den Altersdurchschnitt von derzeit 67 Jahren senken.

Der einzige — und gleichzeitig jüngste —, der über seinen Vater zum Singen gekommen ist, ist derzeit Paul Ertel. Der 48-Jährige singt seit 24 Jahren, auch wenn sein Vater am Anfang Überzeugungsarbeit leisten musste. Doch die Begeisterung zum Singen machte sich bei Ertel breit: Berufsbedingt lebte er für einige Zeit nicht in Plech, doch kaum zurück in der Heimat, ging er auch wieder zu den wöchentlichen Singstunden.

Die Kritik von Außenstehenden, die Männer sängen nur Altbackenes, lässt er als zweiter Vorsitzender nicht gelten. Der Verein habe ein buntes A-Capella-Liedprogramm, das von Volks- und Wanderliedern bis hin zu Gassenhauern wie "Griechischer Wein" reicht. Das alte, deutsche Liedgut müsse gepflegt werden, sind sich die Sänger einig. Und Bojer fügt hinzu: "Wir könnten unser Repertoire schon etwas ändern, aber warum sollten wir, wenn die jungen Leute trotzdem nicht kommen?"

Gemeinsame Feiern

Was nichts mit dem Alter zu tun hat, ist der gute Zusammenhalt und die Begeisterung am Feiern: Während des Vereinsjahrs gibt es beispielsweise einen Kameradschaftsabend. Außerdem werden in der Gruppe regelmäßig Geburtstage, runde Hochzeitstage und Sängerjubiläen gefeiert. "Ich glaube, viele Leute denken, alte Männer können keinen Spaß haben. Die sollten mal nach einer Singstunde ins Wirtshaus kommen. Dann überzeugen wir sie vom Gegenteil", sagt Chorleiter Andreas Bojer belustigt.

Nach dem "offiziellen" Teil steht keiner der Männer auf. Die verschiedenen Stimmen, die kurz vorher noch an getrennten Tischen saßen, lösen sich auf und alle gesellen sich zueinander. Da wird geratscht, gelacht und das ein oder andere zusätzliche Lied angestimmt. Vor 23 Uhr geht in der Regel niemand nach Hause.

Bojer selbst ist seit 30 Jahren im Männergesangverein. "Ich hatte schon immer Spaß am Singen und habe mir damals vorgenommen, nach meiner Prüfung zum Kunst- und Bauschlossermeister zur Singstunde zu gehen", sagt der 56-Jährige. In der Zwischenzeit hat er die Chorleitung übernommen. Deutlich länger als Bojer singt Konrad Hopp: Der 84-Jährige ist der Älteste der Sängerschar. Auf die Frage, warum er in diesem Alter noch im Männergesangverein singt, antwortet er kurz: "Fußball und Turnen geht nicht mehr und hat mir auch noch nie so richtig gefallen. Aber das Singen macht einfach Spaß."

Der Chorleiter pflichtet ihm bei: Zum Singen gibt es keine Voraussetzungen, mitmachen könne jeder. "Jeder, der gerne in Gesellschaft ist, darf kommen", betont er.

Vor Kurzem hat der Verein ein öffentliches Wirthaussingen veranstaltet. Die Resonanz der Veranstaltung, zu der Wirtshausmusikanten aus Bindlach aufgespielt hatten, war gut. Aber neue Sänger wird es wohl nicht geben, vermutet Bojer. Trotz all der Sorgen gibt es seit sechs Jahren erstmals wieder einen neuen Sänger: Der in Eichenstruth aufgewachsene Georg Seybold singt seit dieser Saison mit und hatte beim Konzert der Chöre seine Feuertaufe.

Er hatte schon immer Verbindungen zu Plech: Konfirmation, Ausbildung, Freunde. Dennoch hat er zwölf Jahre lang in Osternohe gesungen. Durch seine Partnerin ist er in den vergangenen Jahren wieder mehr in Plech und hat deshalb beschlossen, sich dort dem Männergesangverein anzuschließen.

KERSTIN GOETZKE