„Es soll die beste Saison werden, die der EVP je erlebt hat“

PEGNITZ - Besonders auf seinen Schultern lastet die Hoffnung der Ice Dogs: Mit Aleksandrs Kercs jr. soll der Klassenverbleib in der Bayernliga gelingen. Der lettische Stürmer träumt derweil von einer Karriere in der DEL. Einen Plan B hat er nicht.

Das kleine Apartment in Pottenstein muss bald für drei Personen reichen. In zwei Wochen wird Aleksandrs Kercs jr. seine Frau Laine und den zweijährigen Sohn Arons nachholen. Viel Zeit wird die Familie nicht miteinander verbringen können, weil der Vater tagsüber für neun Stunden auf dem Bau arbeitet und sich daneben seinem eigentlichen Ziel widmen wird. „Ich muss trainieren, trainieren und trainieren. Dann wird es klappen“, sagt Kercs.

Er meint eine Karriere in der DEL, Deutschlands höchster Eishockeyliga. Deswegen hat er sich für eine neue Herausforderung entschieden, die auf dem ersten Blick wie ein Rückschritt aussehen kann. Über die Vereine Ogre und Riga in seinem Heimatland wechselte Kercs zunächst nach Tschechien zu Chomutov (erste Liga) und dann zum Drittligisten Klasterec, anschließend zum russischen Erstligisten Minsk. Von dort ging es nach Metz in Frankreich und wieder zurück in die erste lettische Liga. Dort wurde Kercs mehrfacher Meister. Vergangene Saison sammelte er beim HK Kurbads 37 Scorerpunkte in 29 Spielen.

Alles oder nichts

Egal wie die Stationen hießen: „Ich habe mich immer auf Eishockey konzentriert und nicht nebenbei gearbeitet. So würde ich es auch hier gerne machen. Aber davon kann meine Familie nicht leben.“ Das soll sie sowieso nicht lange müssen, nach ein oder zwei Jahren möchte sich Kercs schon in den Fokus deutscher Top-Vereine gespielt haben. Und wenn es nicht klappt? „Daran denke ich nicht. Es ist wie beim Poker, ich bin All-In gegangen.“

Alles oder nichts — bisher hat Kercs trotz seines Talents ziemlich schlechte Karten auf der Hand. Wer ihn schon spielen sah, schwärmt von der ausgezeichneten Stock- und Lauftechnik sowie seinem präzisen und starken Schlagschuss. Allerdings hat der 25-Jährige nur zwei Mal pro Woche Gelegenheit, auf dem Eis an seinen Stärken zu arbeiten. So ist das eben in einer Bayernliga-Mannschaft, für die Kollegen ist Eishockey ein schönes Hobby, mehr nicht. „Ich werde beim Verein fragen, ob ich auch mit Jugendspielern trainieren kann. Ich muss so oft wie möglich aufs Eis, am besten jeden Tag.“

So kennt er es von seinem Vater. Aleksandrs Kercs senior war international als Eishockey-Profi unterwegs, in der Saison 1993/1994 absolvierte er sogar fünf Spiele für die Edmonton Oilers in der National Hockey League. Auch in der DEL war er aktiv, von 1998 bis 2001 bei den Revierlöwen Oberhausen und von 2001 bis 2002 bei den Berlin Capitals.

Der Junior reiste mit. Dadurch spricht er deutsch, englisch, lettisch und ein bisschen tschechisch. Erinnern kann er sich aber nicht mehr an jede Station. „Wo wir überall gelebt haben, weiß ich nicht mehr. Es ist ein hartes Leben, wenn der Vater so berühmt ist.“ Besonders, wenn der Junior ebenfalls anfängt, Eishockey zu spielen und schon als Jugendlicher ständig über die Erfolge des Seniors reden soll. „Natürlich ist das viel Druck. Aber ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Ich werde mir Mühe geben, damit auch mein Sohn nach mir gefragt wird.“

Dass auch Arons Eishockey spielen wird, ist für Kercs klar. Darauf hat er seine Frau schon vorbereitet. Doch nun geht es erst einmal um ihn, Kercs möchte lettischer Nationalspieler werden. In diesem Sommer durfte er für ein paar Wochen mit ins Trainingslager. Kercs glaubt nicht, dass er es als Bayernliga-Spieler in die Auswahl schaffen wird. „Aber in zwei bis drei Jahren möchte ich wieder dabei sein und zeigen, dass ich besser geworden bin.“

Von seiner Qualität sollen auch die Ice Dogs etwas haben. „Ich kann mir auch in der Bayernliga nicht einfach den Puck schnappen und alles alleine machen“, schränkt Kercs ein, „aber ich möchte mit der Mannschaft Spaß haben und in die Playoffs kommen. Es soll die beste Saison werden, die Pegnitz je erlebt hat.“

