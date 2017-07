Eschenbach: Vermisster ist in einem Waldstück gefunden worden

52-Jähriger war unverletzt,jedoch unterkühlt. - 24.07.2017 17:47 Uhr

ESCHENBACH - Der seit Montagvormittag vermisste 52-jährige Mann ist gefunden worden.

Gegen 20 Uhr vermeldete ein Suchtrupp der Feuerwehr Eschenbach Entwarnung. In einem kleinen Waldstück, etwa 500 Meter nach der Ortsgrenze westlich von Eschenbach konnten die Einsatzkräfte den Mann auffinden. Er war ansprechbar, äußerlich unverletzt, jedoch unterkühlt. Ein Notarzt traf die Erstversorgung, anschließend erfolgte die Einlieferung ins Klinikum Weiden.

Am Montagvormittag g bemerkten Angehörige eines 52-Jährigen aus Eschenbach, dass dieser das Haus mit unbekannten Aufenthalt verlassen hat. Aufgrund einer Erkrankung mussten die Angehörigen und auch die im Laufe des Tages verständigte Polizei Eschenbach von einer hilflosen Lage der Person ausgehen.

Nachdem die Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte und Kontaktpersonen keinen Erfolg erbrachten, wurde eine intensive Suche nach dem Mann in die Wege geleitet. Dabei konzentrierte sich die Suche in das Gebiet westlich der Jahnstraße. Vor allem die Felder und das angrenzende Waldgebiet in Richtung Hotzaberg und Breitenlohe wurden vorrangig abgesucht. Gegen 16.00 Uhr nahmen die ersten Einsatzkräfte von BRK, Feuerwehr und Polizei die Suche auf. In den weiteren Stunden standen insgesamt etwa 110 Einsatzkräfte aus verschiedenen Organisationen zur Verfügung.

Unter anderem stellte das BRK insgesamt 54 Kräfte. Darunter befanden sich neben den eigentlichen Kräften des örtlichen BRK, auch eine Rettungshundestaffel mit 6 Suchhunden, die Bergwacht mit 4 geländegängigen Fahrzeugen, eine kleine Fahrradstaffel mit Mountainbikes und die örtliche Wasserwacht. Deren Einsatzleitung oblag Bertram Kincl vom BRK.

Seitens der Feuerwehren waren die Freiwilligen der Eschenbacher, der Pressather, der Kirchenthumbacher und der Speinsharter Wehr mit insgesamt 46 Kräften eingebunden. Deren Leitung übernahm der örtliche Kommandant Udo Drechsler. Zudem forderte die Feuerwehr zwei Besatzungen mit Drohen und Wärmebildkamera aus Bärnau und Pegnitz an. Diese kamen jedoch nicht mehr zum Einsatz.

Von der Polizei Eschenbach kamen eigene Kräfte, mit Unterstützung eines Mantrailing Hund und einer Besatzung mit Polizeihubschrauber, ausgestattet mit Wärmebildkamera, zum Einsatz.

