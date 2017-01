Europaabgeordnete Monika Hohlmeier lobt Landfrauen

Mehr Verantwortung und Zusammenhalt — Treffen im Pegnitzer ASV-Heim - 20.01.2017 18:33 Uhr

PEGNITZ - Den dringenden Appell, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen offen zu begleiten, hat die oberfränkische Europaabgeordnete Monika Hohlmeier an alle Landfrauen gerichtet. „Wir müssen die Dinge in die Hand nehmen und den Wandel aktiv gestalten“, sagte Hohlmeier beim Landfrauentag am Freitagnachmittag im Pegnitzer ASV-Sportheim.

Kreisbäuerin Katrin Lang (links) und ihre Stellvertreterin Angelika Seyferth (rechts) überreichten der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier eine Landfrauentüte mit regionalen Spezialitäten. © Foto: Stephan Herbert Fuchs



Kreisbäuerin Katrin Lang (links) und ihre Stellvertreterin Angelika Seyferth (rechts) überreichten der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier eine Landfrauentüte mit regionalen Spezialitäten. Foto: Foto: Stephan Herbert Fuchs



Die Zeit sei nicht besser oder schlechter, sie ist anders, so die Politikerin. Sie lobte die Erfahrung, den Willen und den Pragmatismus der Landfrauen, die meist schon vor Ort in ihren Dörfern eindrucksvoll bewiesen hätten, dass sie Verantwortung übernehmen können. Dabei sollte das diesjährige Motto der Landfrauenarbeit im Bauernverband „Verantwortung übernehmen“ für sämtliche Bereiche des Lebens gelten. Auch in der gegenwärtigen digitalen Revolution, in der das Tempo und die Qualität technischer Veränderungen vielen Menschen Angst machen. Rückzug sei dabei der falsche Weg. Vielmehr sollten sich alle aktiv einbringen, um sich nicht von der Technik bestimmen zu lassen, sondern die Technik selbst zu bestimmen.

Private Wasserversorgung

Ganz wichtig war es der Abgeordneten am Rande ihrer Rede, alle Kommunen vor einer Privatisierung der Wasserversorgung zu warnen. Wasser sei ein öffentliches Gut, das dürfe nicht zur Spielwiese von Kapitalinteressen werden. „Die grundlegende Wasserversorgung gehört in die öffentliche Hand“, sagte Hohlmeier. Gerade für die Landwirtschaft sei dies von existentieller Bedeutung. Wenn Wasserleitungen zerstört werden, liege die gesamte Infrastruktur lahm, sagte die Politikerin mit Blick auf die syrische Stadt Aleppo, wo die Wasserleitungen als erstes gekappt worden seien.

Auch Kreisbäuerin Katrin Lang hatte zuvor an Verantwortung und Zusammenhalt unter ihren Berufskolleginnen appelliert. Als wichtigste Aufgabe der Landfrauenarbeit bezeichnete sie die Erwachsenenbildung. So gehöre das Bildungswerk des Bauernverbandes zu den größten Trägern der Erwachsenenbildung in Bayern. Diese Bildung gerade im ländlichen Raum weiter anbieten zu könne, sollte das Ziel des BBV für die Zukunft sein.

Der ländliche Raum stand auch im Mittelpunkt des moderierten Grußwortes, zu dem die Kreisbäuerin die stellvertretende Landrätin Christa Reinert-Heinz, die stellvertretende oberfränkische Bezirksbäuerin Rosi Kraus und den stellvertretenden Pegnitzer Bürgermeister Wolfgang Nierhoff gebeten hatte. Rosi Kraus bestätigte dabei, dass die Schere zwischen Stadt und Land immer weiter auseinander gehe. Als Gründe sah sie die schlechte ÖPNV-Anbindung und die Tatsache, dass sich das Leben immer mehr auf die Stadt konzentriert. „Man müsste mehr für den ländlichen Raum tun“, so die stellvertretende Bezirksbäuerin.

Widerspruch kam von Nierhoff. Auf dem Land sei der Wohnraum viel günstiger. In der Stadt Pegnitz sei dies unter anderem daran zu merken, dass sich immer mehr Nürnberger für Immobilien in und um Pegnitz interessierten. „Es wird wieder kommen, dass sich der Trend der Urbanisierung umkehrt“, so Nierhoff.

Unerlässlich sei es, die landwirtschaftlichen Betriebe auf den Dörfern zu halten, sagte Reinert-Heinz. Dies sei aber nur dann möglich, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Die Landwirtschaft sei schließlich nicht nur für die Ernährung wichtig, sondern präge auch die Kultur im ländlichen Raum.

STEPHAN HERBERT FUCHS