EVP-Cheerleader begrüßen Jugend-Nationalspieler

PEGNITZ - Einen Rekordbesuch verzeichnete der EV Pegnitz am Samstag bei seinem Stadionfest. Bei optimalen Wetterbedingungen wurden die verschiedenen Mannschaften präsentiert, umjubelt von einer neu gegründeten Cheerleader-Truppe, die künftig auch bei den Heimspielen auftreten wird. Punktgenau zum Fest konnte der sportliche Leiter Jens Braun eine weitere Verstärkung für die Ice Dogs präsentieren, mit Simon Schwarz noch dazu einen ehemaligen Nachwuchs-Nationalspieler.

Der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler Simon Schwarz verstärkt die Abwehr des Bayernligisten EV Pegnitz. Foto: Reinl



Das Weidener Eigengewächs sollte eigentlich an die Oberliga-Mannschaft der Blue Devils herangeführt werden, will jetzt aber nach längerer Verletzung unter Regie von Josef Hefner erst noch in der Bayernliga Erfahrung sammeln und folgte deshalb seinem Bruder Tristan zum EVP.

Künftig bejubelt eine neu gegründete Cheerleader-Truppe die Tore der Ice Dogs. Foto: Reinl



Der in Neustadt an der Waldnaab geborene Verteidiger, der sich auch beruflich nach Pegnitz verändert, erlebte seinen bisherigen sportlichen Höhepunkt vor fünf Jahren, als er als einer der besten Spieler des Jahrgangs 1998 zum Elite-Camp eingeladen und schließlich für das U16-Nationalteam nominiert wurde.

Das Eishockeyspielen hat Schwarz beim EV Weiden, mit einem zweijährigen Gastspiel in Selb, gelernt. Später agierte er mit dem EV Regensburg in der Schülerbundesliga und in der Deutschen Nachwuchsliga DNL.