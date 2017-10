EVP-Devise: "Mehr Tore schießen als der Gegner"

PEGNITZ - Ein EV Pegnitz ohne Markus Schwindl war über Jahrzehnte nicht vorstellbar. Jetzt hat der Torjäger mit 42 Jahren wegen zunehmender Knie- und Rückenprobleme seine einzigartige Karriere beendet. Aber nicht nur deswegen stehen die Ice Dogs am Beginn einer neuen Ära: Ein neuer Vorstand, eine neue Sportliche Leitung und zehn neue Cracks bedeuten einen tiefen Einschnitt.

Zum 40. Geburtstag erhielt der einstige EVP-Kapitän Markus Schwindl von der Mannschaft einen Geschenkkorb und als bekennender Kesselfleisch-Fan einen "Saukopf" aus Marzipan. Foto: Reinl



In 16 Jahren erzielte Schwindl für Pegnitz mehr als 1000 Scorerpunkte. In seiner letzten Saison avancierte er nur knapp hinter dem Letten Aleksandrs Kercs jr. noch zum zweiterfolgreichsten Stürmer. Auch wenn der Abschied deshalb überraschend kam, bleibt er dem EVP dennoch als Nachwuchstrainer erhalten.

Das freut den neuen Vorsitzenden Sven Albers, einen Hauptmann der Bundeswehr, der den Verein nur über Eigengewächse und Spieler aus der Region für überlebensfähig hält. Dem neuen Sportlichen Leiter Jens Braun zollt er hohes Lob: "Mit zehn neuen Spielern nach sieben Abgängen hat er tolle Arbeit geleistet." Dass sich die Ice Dogs dabei in dieser Saison mehr nach Nürnberg, denn nach Bayreuth orientiert haben, hängt mit dem neuen Trainer Stan Mikulenka zusammen, der Mirko Lang, Johannes Seidinger, Carsten Hörl und Benjamin Wirth vom früheren Landesligisten EHC 80 Nürnberg mitgebracht hat.

Dem Ex-Torhüter Braun gelangen mit seiner langjährigen Erfahrung auch spektakuläre Transfers. Wie eine Bombe hat der Wechsel von Daniel Sikorski eingeschlagen, war dieser doch 14 Jahre lang das Gesicht und der Kapitän des Höchstadter EC. 2014 zum besten Verteidiger der Bayernliga gewählt, soll der 39-Jährige mit seiner Oberliga-Erfahrung die durch den Abgang von Simon Bogner (Amberg), Robert Fritsche und Florian Müller (EHC Bayreuth) sowie Sven Rothemund (Bad Aibling) dezimierte Abwehr stabilisieren. Mithelfen soll der kurzfristig nachverpflichtete 33-jährige Daniel Sevo vom Oberligisten Blue Devils Weiden, ein gebürtiger Bayreuther, der unter anderem in Nürnberg und Hamburg DEL-Erfahrung gesammelt hat.

Die bisher schon starke Torhüter-Riege wird durch Julian Bädermann aufgewertet, der mit Bayreuth den Aufstieg in die DEL2 geschafft hat, dann aber der U23-Regel zum Opfer gefallen ist. Der Coach kann aus ihm, Maximilian Müller und Maximilian Schmidt seine Nummer 1 wählen.

Obwohl neben Schwindl auch Oleg Seibel (Höchstadt) nicht mehr zur Verfügung steht, sieht Mikulenka im EVP-Sturm "Potenzial ohne Ende". Vom Letten Kercs, dem vorjährigen Top-Scorer, erwartet er einen weiteren Leistungsschub. Helfen soll ihm dabei der 31-jährige Pierre Kracht von den Crocodiles Hamburg (Oberliga Nord), der in fast allen deutschen Ligen Erfahrung gesammelt und in der Saison 2006/2007 für die Iserlohn Roosters sechs Partien in der DEL bestritten hat. Jens Braun: "Pierre Kracht wird mit seiner Routine Akzente setzen. Schließlich hat er zuletzt in seiner Oberliga-Zeit in 140 Spielen 97 Scorerpunkte eingesammelt." Sein ehemaliger Trainer Heinz Zerres hält viel von ihm: "Er ist ein Spielertyp wie Markus Schwindl, nur zehn Jahre jünger."

Talent kehrt zurück

Mit dem ehemaligen Deutschen Jugendmeister und letztjährigen Bayreuther DEL2-Crack Michael Kuhn kehrt eines der größten Talente des Vereins zu den Ice Dogs zurück. Der 22-Jährige wechselte in der Spielzeit 2014/15 vom Sportinternat in Regensburg nach Bayreuth in die Oberliga, wo er 90 Spiele absolvierte und mit den Tigers in die DEL2 aufstieg. Mikulenka schätzt vor allem seine Vielseitigkeit und seinen Ehrgeiz: "Kuhn kann Verteidiger und Stürmer spielen und ist top ausgebildet. Er wird bei uns die nötige Eiszeit bekommen, um zum Führungsspieler zu reifen."

Schließlich kommt mit dem Ex-Amberger Daniel Krieger (EG Diez-Limburg/Regionalliga Nord) noch ein langjähriger Wunschkandidat nach Pegnitz.

Trotz der bescheidenen finanziellen Möglichkeiten ist der achte Platz und damit die Qualifikation für die Play-off-Runde wieder das erklärte Ziel. Trainer Mikulenka, der mit vier Reihen agieren und möglichst alle Cracks spielen lassen will, gibt ein klares taktisches Motto aus: "Möglichst immer mehr Tore schießen als der Gegner."

