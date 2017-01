EVP-Gegner haben nochmals mächtig aufgerüstet

EHV Schönheide will mit lettischem Nationalspieler Oberliga halten, Memmingen will aufsteigen - vor 38 Minuten

PEGNITZ - Beide Gegner haben hehre Ziele: Schönheide will in der Oberliga bleiben und der Bayernliga-Meister Memmingen will in die dritthöchste Eishockey-Liga aufsteigen. Keine leichten Aufgaben also für den EVP zu Beginn der Verzahnungsrunde.

EVP-Trainer Florian Müller sieht die Verzahnungsrunde schon als Teil der Vorbereitung auf die nächste Saison. © Reinl

Eishockey-Verzahnungsrunde

EHV Schönheide 09 – EV Pegnitz (Freitag, 19 Uhr) – Die Wölfe aus dem Erzgebirge erleben aktuell turbulente Wochen. Vor wenigen Wochen meldeten sie Insolvenz an, zogen sich kurzzeitig aus dem Spielbetrieb zurück und haben erst vor einer Woche vom Insolvenzverwalter dank einiger Sponsoren "grünes Licht" für die Verzahnungsrunde mit der Bayernliga bekommen. Auch sportlich geht es beim Tabellenletzten wieder aufwärts, obwohl der Rumpfkader sein letztes Auswärtsspiel in der Oberliga-Hauptrunde bei den Höchstadt Alligators mit 2:5 Toren verloren hat. Hoffnung schöpft man vor allem aus dem klaren 3:0-Final-Heimsieg gegen Deggendorf.

Die Marschroute für die Zwischenrunde ist klar abgesteckt: Schönheide möchte einen der ersten vier Plätze in seiner Gruppe belegen und danach das Play-Off-Viertelfinale gewinnen, was gleichzeitig den Klassenerhalt in der Oberliga Süd bedeuten würde.

Nicht mehr zum zuletzt nur mehr 15-köpfigen Kader, der zu Saisonbeginn mit Cracks aus Freiburg, Crimmitschau, Bietigheim, Chemnitz, Deggendorf, Schwenningen, Berlin, Essen und Sokolov verstärkt worden war, gehören Marco Pronath der zurück nach Weiden wechselte und Stephan Trolda, der sich dem EC Pfaffenhofen angeschlossen hat.

Dafür ist gegen Pegnitz möglicherweise mit Vitalijs Hvorostinins erstmals ein neu verpflichteter lettischer Stürmer spielberechtigt, der in Kanada, in der Ukraine und in Neuseeland schon Meisterschaften gefeiert hat. Zuletzt avancierte er zu einem der erfolgreichsten Torjäger in der ersten lettischen Liga, was ihm auch eine Nominierung für die Nationalmannschaft einbrachte.

Schönheide ist für die Ice Dogs kein völlig unbeschriebenes Blatt, hat man doch im Erzgebirge schon Vorbereitungsspiele bestritten. Zudem hat Sven Rothemund vor seinem Wechsel zum EVP bei den Wölfen verteidigt. Trainer Florian Müller sieht die Chancenverteilung realistisch, will aber trotzdem alle Cracks zum Einsatz bringen, um ihnen mehr Spielpraxis zu verschaffen, als es im engen Kampf um Platz acht möglich war: „Wir sehen diese Zwischenrunde nach dem vorzeitigen Klassenerhalt schon als Teil unserer Vorbereitung auf die nächste Saison und werden deshalb auch einige neue Varianten ausprobieren.“

EV Pegnitz – ECDC Memmingen (Sonntag, 17.30 Uhr) – Kein Geringerer als der frischgebackene Bayernligameister gibt am Sonntag seine Visitenkarte in Pegnitz ab. Das Team um den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, Jan Benda, hat bisher eine herausragende Saison geboten, wobei die Indians allerdings finanziell angesichts von durchschnittlich 1500 Zuschauern aus dem Vollen schöpfen können. Obwohl personell bestens aufgestellt, hat Memmingen für die Qualifikation noch einmal aufgerüstet. So wird der slowakische Verteidiger Jan Jarabek sein Debüt geben. Ferner wurde aus Bayreuth der 24-jährige, 1,90 Meter große Stürmer Dominik Piskor geholt, der bei den Tigers in der DEL2 wegen der U23-Regel zu wenig Eiszeit bekommen hatte. Der deutsch-Tscheche war über die dritte tschechische Liga in die Wagnerstadt gekommen.

Pegnitz will sich gegen den Meister achtbar aus der Affäre ziehen und ein ähnliches Debakel wie bei der 2:13-Niederlage in Memmingen vermeiden. Man will deshalb eher an das knappe 3:1-Ergebnis aus dem letzten Heimspiel anknüpfen. Die Ice Dogs müssen allerdings auf jeden Fall auf Torhüter Maximilian Müller verzichten, der nach seiner Gesichts-Operation noch etwa zwei Wochen pausieren muss. Gut möglich, dass er von Jens Braun vertreten wird. Außerdem fehlt voraussichtlich Kapitän Sergej Hausauer, der bei einem Foul im Spiel gegen Dorfen eine Schädelprellung erlitten hat.

ISI REINL