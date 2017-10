EVP-Heimpremiere gegen Tabellenführer Landsberg

Spielbeginn wurde witterungsbedingt um eine Stunde auf 20.30 Uhr verlegt - Am Sonntag Gastspiel in Passau - vor 47 Minuten

PEGNITZ - Ein Schlagerspiel gegen den Tabellenführer HC Landsberg bietet der EV Pegnitz den Fans zur Heim-Premiere der Eishockey-Bayernliga. Um trotz sommerlicher Temperaturen gute Eisverhältnisse bieten zu können, wird der Beginn um eine Stunde auf 20.30 Uhr verschoben. Nicht viel leichter wird es für die bislang punktlosen Ice Dogs am Sonntag beim Vierten Passau.

Kapitän Sergej Hausauer führte die Ice Dogs vor Jahresfrist zu einem 5:4-Überraschungssieg über Landsberg. Foto: Reinl



EV Pegnitz — HC Landsberg (Freitag, 20.30 Uhr) - Obwohl die Mannschaft bisher keine einzige Minute auf eigenem Eis trainieren konnte, ist Trainer Stan Mikulenka doch froh, endlich in der heimischen "Hundehütte" agieren zu können. Davon erhofft er sich auch einen Motivationsschub für seine Cracks, die wegen ihres Trainingsrückstands noch nicht auf Touren gekommen sind und aktuell noch ohne jedes Erfolgserlebnis am letzten Tabellenplatz rangieren. Gegen Landsberg wird das allerdings nicht leicht, stellt der Titelaspirant doch mit Dennis Sturm, Markus Kerber, Marcel Juhasz und Bohumil Slavicek die vier Top-Scorer der Liga, die in vier Spielen zusammen schon 20 Tore erzielt haben.

Zu nennen wäre hier noch der Verteidiger Dennis Neal, doch der muss wegen einer Sperre pausieren, genauso wie auf Pegnitzer Seite Aleksandrs Kercs.

Gegen die Tormaschine der Riverkings will Mikulenka aus einer kompakten Defensive heraus agieren und möglichst lange ein Gegentor vermeiden. Wie lange das gelingt, wird sich zeigen, bevorzugt der HCL doch ein schnelles, attraktives und somit auch erfolgreiches Eishockey, an dem Spieler wie Zuschauer viel Spaß haben. Eine Chance für den EVP könnte sein, dass sich Landsberg bisher in jedem Spiel nach Gegentoren einen Durchhänger geleistet hat.

Im Tor setzt Mikulenka voraussichtlich auf seine Nummer 1, Julian Bädermann. In der Abwehr bilden Daniel Sevo und Christof Mendel, Daniel Sikorski und Florian Zeilmann, sowie Benjamin Wirth und Robin Niedermeier die Paare, im Sturm spielen Michael Kuhn, Pierre Kracht und Nikolai Pleger, Sergej Hausauer, Daniel Krieger und Sven Adler sowie Ralf Skarupa, Johannes Runge und Stefan Hagen zusammen. Wenn möglich, soll eine vierte Reihe für Entlastung sorgen. Der Trainer hofft, dass seine Cracks vor heimischer Kulisse ihr vorhandenes Können aufblitzen lassen und vor allem diszipliniert auftreten, um unnötige Strafzeiten zu verhindern.

Dank zollt die Vereinsführung auf jeden Fall den zahlreichen Helfern, die in zwei Nachtschichten dafür gesorgt haben, dass überhaupt in Pegnitz gespielt werden kann, stand doch am Mittwoch noch eine eventuell nötige Spielverlegung zur Debatte.

EHF Passau - EV Pegnitz (Sonntag, 18.30 Uhr) - Keineswegs leichter wird es für den EVP bei den Black Hawks, die personell mächtig aufgerüstet haben. Im Angriff wurden mit Petr Suclik, Svatopluk Merka, Dominik Schindlbeck, Philipp Müller und Stefan Groß Spieler mit hoher Qualität verpflichtet. Hinten ersetzt der ehemalige tschechische Erstliga-Verteidiger Roman Nemecek den eigentlichen Königstransfer Niklas Mayrhauser aus Österreich, von dem man sich kurz vor Saisonstart wieder getrennt hat. Ebenfalls neu im verjüngten Kader sind Verteidiger Arthur Platonow und Torhüter Andreas Resch vom Nachbarn Deggendorf.

Auch wenn zuletzt gegen den Ex-Oberligisten Höchstadter EC eine 1:6-Niederlage quittiert werden musste, wollen die Passauer doch ihre Heimspiel-Siegesserie gegen die Pegnitzer fortsetzen.

ISI REINL