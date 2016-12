EVP kann Steilvorlage nicht nützen: Niederlage in Miesbach

PEGNITZ - Alles lief am 23. Spieltag in der Eishockey-Bayernliga für den EV Pegnitz, aber die Ice Dogs konnten die Steilvorlage nicht nutzen. Nachdem Schlusslicht Germering gegen Geretsried seine ersten Punkte in dieser Saison eingefahren hat und Moosburg gegen Schongau unterlag, hätte der EVP auf den begehrten 8. Tabellenplatz vorrücken können, musste dann aber in Miesbach selbst eine 3:6-Niederlage quittieren.

Kapitän Sergej Hausauer musste mit seinem Team in Miesbach eine Niederlage quittieren. Foto: Reinl



TEV Miesbach – EV Pegnitz 6:3 (0:0/4:1/2:2) – Die Ice Dogs gingen mit dem Manko in das Match, auf ihren Top-Scorer Aleksandrs Kercs verzichten zu müssen, der sich über die Feiertage auf Heimaturlaub in Lettland befindet. Die mitgereisten Fans waren verwundert, dass der Torjäger ausgerechnet in der entscheidenden Phase über den weiteren Saisonverlauf fehlt, waren aber umso mehr erfreut, dass sich Markus Schwindl trotz seiner Oberschenkelverletzung in den Dienst der Mannschaft stellte, nachdem es bis kurz vor dem Anpfiff fraglich war, ob er auflaufen kann.

Der EVP begann gegen den Tabellenzweiten mit der in Auswärtsspielen inzwischen traditionellen Defensivtaktik und schaffte es mit vereinten Kräften tatsächlich, den haushohen Favoriten zunächst vom eigenen Tor fernzuhalten. So dauerte es immerhin zehn Minuten, bis es erstmals brenzlig wurde, als Maximilian Müller einen Schlenzer nicht festhalten konnte und der Puck in Richtung Tor kullerte. In letzter Sekunde konnte aber ein Verteidiger die Scheibe von der Linie kratzen. Ansonsten passierte im ersten Durchgang wenig Aufregendes. Pegnitz wurde zwar mit fortlaufender Spielzeit mutiger und kam auch zu einigen Abschlüssen, wirklich gefährden konnten die Gäste das TEV-Gehäuse aber kaum.

Im Mitteldrittel erhöhte Miesbach die Schlagzahl deutlich und stellte die Oberfranken damit in der Abwehr vor große Probleme. Als die Ice Dogs den Puck in der 23. Minute hinter dem eigenen Tor nicht unter Kontrolle bekamen, passte Felix Feuerreiter vor den Kasten und Thomas Amann hatte keine Mühe, Maximilian Müller zu verladen. Die Führung währte allerdings nur 45 Sekunden, denn im direkten Gegenzug stürmte Markus Schwindl ins TEV-Drittel und legte auf den mitgelaufenen Sergej Hausauer quer. Als dessen Schuss von der Bande zurückprallte, schaltete wiederum Schwindl am schnellsten und tanzte beim 1:1-Ausgleich auch noch die Damen-Nationaltorhüterin Franziska Albl aus.

Aufwind gab dieser Erfolg den Ice Dogs nicht. Im Gegenteil: Die Miesbacher drängten nun nach Belieben in die Pegnitzer Abwehrzone, passten punktgenau und erhöhten nach dem immer gleichen Muster per Schlagschuss bis zur zweiten Drittelpause auf 4:1. EVP-Trainer Florian Müller nahm nach diesem Dreier-Pack binnen fünf Minuten eine frühe Auszeit, um seine Truppe neu einzuschwören, aber der TEV nahm diesen Vorsprung verdient mit in die Pause.

Als der neue Tabellenführer in der 45. Minute in Unterzahl auf 5:1 davonzog, war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn die Gäste unmittelbar danach durch Stephan Schmidt und Stefan Hagen noch einmal bis auf 5:3 herankamen. Für eine Wende indes reichte es vor den rund 300 Zuschauern nicht mehr, dafür war Miesbach einfach zu stark. Pegnitz bot trotzdem eine respektable Leistung, allen voran Markus Schwindl, der vor Kampfgeist nur so sprühte und sich selbst mit zwei Scorerpunkten belohnte.

Die Torfolge: 1:0 (23.) Amann/Feuerreiter/Sturmböck, 1:1 (24.) Schwindl/Hausauer/St. Schmidt, 2:1 (32.) Mechel/Fissekis/Heller (5 gegen 4), 3:1 (34.) Müller/Sturmböck, 4:1 (36.) Deml, Fissekis/Baumer, 5:1 (45.) Baumer/Deml/Müller (4 gegen 5), 5:2 (46.) St. Schmidt/Rothemund/Schwindl, 5:3 (51.) Hagen/Fl. Müller, 6:3 (53.) Fissekis/Deml/Baumer.

Strafen: Miesbach zehn, Pegnitz acht Minuten.

ISI REINL