EVP-Rumpfteam wehrte sich wacker gegen Schönheide

Oberligist gewann mit 5:1 Toren - Spieldauerstrafe für Zeilmann - Sven Adler Spieler des Abends - vor 57 Minuten

PEGNITZ - Der EV Pegnitz wehrte sich zwar wacker gegen den Oberligisten EHV Schönheide, musste letztendlich aber doch eine 1:5-Niederlage quittieren, der den Wölfen hilft, den drohenden Abstieg zu verhindern. Die Ice Dogs ihrerseits warten immer noch auf den ersten Sieg in der Verzahnungsrunde.

Der Kleinste der Ice Dogs, Kapitän Sergej Hausauer, war in kämpferischer Hinsicht wieder einer der Größten im Spiel gegen den Oberligisten Schönheide. © Isi Reinl

Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz - EHV Schönheide 1:5 (1:1/0:3/0:1) - Hatten die Ice Dogs, die nicht einmal drei komplette Reihen aufbieten konnten, anfangs zu viel Respekt vor dem Oberligisten? Jedenfalls spielten sich die ersten fünf Minuten der Begegnung komplett im Verteidigungsdrittel des EVP ab, ohne dass sich Kercs & Co. überhaupt nur ein einziges Mal befreien konnten. Deutlich war zu merken, dass bei den Gastgebern mit Markus Schwindl und Oleg Seibel zwei der gefährlichsten Angreifer fehlten und Co-Trainer Marco Zimmer so gezwungen war, in den Reihen durchzuwechseln.

Kaum war Pegnitz das erste Mal überhaupt vor das EHV-Gehäuse gekommen, jubelten im Gegenzug die Mannen aus dem Erzgebirge. Doch die Schiedsrichter winkten ab: Kein Tor. Kurz darauf allerdings klingelte es im Netz hinter dem wieder genesenen Maximilian Müller und der Oberligist dokumentierte seine Überlegenheit mit der Führung durch Petr Kukla.

Doch erstaunlicherweise ließen sich die Ice Dogs davon nicht sonderlich beeindrucken. Zunächst handelte sich Aleksandrs Kercs noch einen Rüffel von Kapitän Sergej Hausauer ein, als er es im Alleingang mit der Brechstange versuchen wollte, ohne seine Nebenleute in den Angriff einzubinden, doch kurz darauf sorgte er nach Vorarbeit von Hauauer geläutert für den 1:1-Ausgleich.

Das gab dem EVP sichtlich Mut zurück und so sahen die rund 300 Zuschauer, davon mindestens 100 aus dem Erzgebirge, fortan eine rassige Partie, in der vorübergehend kein Klassenunterschied mehr festzustellen war, auch wenn der EHV keinen Zweifel daran ließ, dass er mit vollem Einsatz für den Erhalt der Oberliga-Zugehörigkeit kämpfte.

Im Mitteldrittel wurden die Ice Dogs kalt erwischt, als die Wölfe nach nur 23 Sekunden erneut vorlegten. In der Folge spielte der Oberligist seine größere Schnelligkeit aus und verlangte den nur fünf EVP-Verteidigern alles ab. Dazu kam, dass Pegnitz nunmehr mit den Schiedsrichtern haderte, nicht nur wegen einiger fragwürdiger Entscheidungen, sondern vielmehr deswegen, weil sie sich mit Jenka, Gulda oder Kukla immer wieder in tschechischer Sprache unterhielten. Markus Schwindl regte sich darüber derart auf, dass er seinen Platz an der Tür der EVP-Bank räumen musste.

Trotzdem der EHV-Überlegenheit hatten auch die Gastgeber einige Chancen, so etwa bei Alleingängen von Sven Adler (24.), der zum Spieler des Abends gewählt wurde, und Aleksandrs Kercs (35.), die aber jeweils beim EHV-Keeper Florian Neumann endeten. Im Abschluss waren die Gäste einfach cleverer und so schraubten sie das Ergebnis bis zur zweiten Pause auf 1:4.

Im Schlussdrittel sorgte Schönheide mit dem 1:5 in der 43. Minute für die Vorentscheidung, weil zudem bei den dezimierten Ice Dogs die Kräfte schwanden. Aufregung gab es gegen Ende, als sich die Gäste einige überhebliche und unfaire Attacken leisteten, in deren Folge Florian Zeilmann zum Entsetzen der Pegnitzer Fans eine Spieldauerstrafe kassierte.

Die Torfolge: 0:1 (9.) Kukla/Hvorostinins/Jenka, 1:1 (10.) Kercs/Hausauer, 1:2 (21.) Jenka/Hvorostinins, 1:3 (28.) Kukla/Hvorostinins/Jenka, 1:4 (40.) Hvorostinins/Schusser, 1:5 (43.) Kukla/Jenka.

Strafen: Pegnitz zehn Minuten plus fünf Minuten plus Spieldauerstrafe für Zeilmann, Schönheide sechs Minuten.

ISI REINL