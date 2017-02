EVP-Rumpftruppe schlug sich trotz 2:5-Niederlage wacker

Bei den Ice Dogs fehlten die halbe Verteidigung und Torjäger kercs - Keeper Schmidt überragend - vor 46 Minuten

PEGNITZ - Trotz einer 2:5-Niederlage hat sich der EV Pegnitz gegen den TSV Peißenberg achtbar aus der Affäre gezogen. Jetzt hoffen die Ice Dogs auf das Rückspiel am Sonntag, wenn vor allem die Verteidigung wieder besser besetzt und Aleksandrs Kercs wieder mit von der Partie ist.

Der Pegnitzer Keeper Maximilian Schmidt stand immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass Florian Barth an zwei Treffern der Peißenberger beteiligt war. © Isi Reinl

Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz - TSV Peißenberg 2:5 (1:3/1:0/0:2) - Während der EVP-Sturm bis auf den gesperrten Aleksandrs Kercs wider Erwarten komplett zur Verfügung stand, fehlte mit Florian Müller, Sven Rothemund, Robert Fritsche und Benjamin Wagner die halbe Defensive. Schlechte Voraussetzungen also für die Ice Dogs, die ihr Saisonziel schon erreicht haben, gegen ein Gästeteam, das noch auf die Qualifikation für die Playoffs hofft.

Bei der ersten Strafzeit gegen Pegnitz klingelte es denn auch schon im Kasten von Maximilian Schmidt, der kurzfristig den Vorzug vor Jens Braun erhalten hatte. Daniel Lenz hatte keine Mühe, den Abpraller aus kurzer Distanz zu verwerten. Gut zwei Minuten später erhöhte Manfred Eichberger mit einem platzierten Schuss ins Tordreieck auf 0:2.

Trotz dieses schnellen Rückstands spielten die Ice Dogs, bei denen Johannes Runge anfangs Aleksandrs Kercs in der Paradereihe vertrat, gefällig mit und erarbeiteten sich vor 170 Zuschauer durchaus erfolgversprechende Chancen, die größte wohl in der 10. Minute, als sich aber Stefan Hagen, Ralf Skarupa und Stephan Schmidt nicht gegen einen einzigen TSV-Verteidiger durchsetzen konnten.

Dem wieder genesenen Kapitän Sergej Hausauer gelang in der 15. Minute mit einem Distanzschuss aus spitzem Winkel der Anschluss, doch die Eishackler stellten nur 40 Sekunden später mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her.

In Unterzahl ging der EVP in das Mitteldrittel, in dem Peißenberg seine läuferischen und technischen Vorteile ausspielte, Puck und Gegner laufen ließ, aber auch in einem weiteren Powerplay nur einen Pfostenschuss verzeichnen konnte. Kaum war aber Markus Schwindl von der Strafbank wieder auf das Feld gestürmt, erzielte er auf Zuspiel von Sergej Hausauer den 2:3-Anschlusstreffer. Nun keimte Hoffnung auf, das Match drehen zu können, doch selbst in Überzahl wollte der Ausgleich nicht gelingen, ganz im Gegenteil: Hätte nicht Maximilian Schmidt so hervorragend pariert, hätten die Eishackler die Ice Dogs sogar düpieren können.

Im Schlussdrittel setzte Co-Trainer Marco Zimmer alles auf eine Karte und nahm Oleg Seibel für Runge in den ersten Sturm. Aber Peißenberg war einfach zu clever und so erhöhte Tyler Wiseman vorentscheidend auf 2:4. Nach einer Auszeit nahm Pegnitz die letzten beiden Minuten auch noch den überragenden Keeper Schmidt zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Aber alles nützte nichts, vielmehr machte Florian Barth mit einem Empty-Net-Goal das 2:5-Endergebnis perfekt.

Marco Zimmer machte seinem Team trotzdem keinen Vorwurf: "Angesichts unserer Personallage haben wir hervorragend gekämpft und auf Augenhöhe mitgespielt, auch wenn die Eishackler in vielen Bereichen besser waren."

Die Torfolge: 0:1 (5.) Lenz/Staltmayr/Fl. Barth (5 gegen 4), 0:2 (8.) Eichberger/Hörndl, 1:2 (15.) Hausauer/Bogner, 1:3 (5.) Singer, 2:3 (30.) Schwindl/Hausauer, 2:4 (50.) Wiseman, 2:5 (60.) Fl. Barth (ENG).

Strafen: Pegnitz acht, Peißenberg vier Minuten.

