EVP schnuppert gegen Schönheide und Höchstadt Oberligaluft

Trainergespann sieht sich in Arbeit bestätigt: "Man hätte den Eishockeykrimi nicht besser schreiben können"

PEGNITZ - Zentnerlasten sind am Sonntag von den Schultern der Trainer Florian Müller und Marco Zimmer gefallen, als sich der EVP nach einem vierstündigen Eishockey-Krimi mit einem Last-Second-Sieg über Dorfen für die Verzahnungsrunde mit der Oberliga qualifiziert hat. Noch wichtiger allerdings ist für die Verantwortlichen, dass damit vorzeitig der Verbleib in der Bayernliga gesichert ist und jetzt schon zuverlässig für die nächste Saison geplant werden kann.

Am Sonntag wurde Sven Adler nur zum Schneeräumen eingesetzt, in der Playoff-Runde soll er vermehrt Eiszeit bekommen. © Reinl



Ganze 13 Sekunden standen in der Verlängerung noch auf der Uhr, als ausgerechnet Spielertrainer Florian Müller den Puck zum alles entscheidenden 6:5 eingenetzt hat. Auf Knien und mit erhobenem Schläger ist er anschließend über das Eis gerutscht, ein Bild, das wie kein anderes deutlich gemacht hat, wie groß für ihn die Erleichterung war. Nebenan verschmolz die Mannschaft zu einem einzigen Jubel-Knäuel und versinnbildlichte damit, dass sie eine eingeschworene Gemeinschaft darstellt, die so schnell nicht aufgibt. Marco Zimmer, der hinter den Kulissen viel Arbeit in die Mannschaft investiert hat, genoss den Erfolg still an der Bande.

Bilderstrecke zum Thema Vier Stunden "Winter-Game" im Pegnitzer Eisstadion Nach vier Stunden "Winter-Game" im wahrsten Sinne des Wortes schaffte der EV Pegnitz zum Vorrundenfinale mit einem 6:5-Erfolg über den ESC Dorfen den Einzug in die Verzahnungsrunde mit der Oberliga-Süd. Der Siegtreffer durch Spielertrainer Florian Müller ganze 13 Sekunden vor Ende der Verlängerung bedeutet gleichzeitig den vorzeitigen Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga. Vor dem Erfolg musste aber fleißig gearbeitet werden: Nach heftigen Schneefällen musste die Spielfläche zwei Mal zusätzlich geräumt werden. Hierbei halfen auch Dorfener Fans und Offizielle fleißig mit.



Am nächsten Tag kann der Coach das Geschehen erst so richtig einordnen: „Wenn man sich an unseren holprigen Start erinnert mit der schnellen Trainerentlassung und dem Zweifel vieler Fans, ob wir überhaupt bayernligatauglich sind, wenn man bedenkt, wie wir in vermeintlich einfachen Begegnungen Punkte verschenkt haben und wenn man dann ausgerechnet im schwersten Saisonspiel nach einem 0:2-Rückstand einen solchen Erfolg feiert, dann kann man keinen besseren Krimi schreiben.“

Für den selbstkritischen Florian Müller ist der wichtige Treffer zum 6:5 aber auch eine persönliche Genugtuung, gesteht er doch bereitwillig ein, vorher selbst an vier Gegentoren Mitschuld getragen zu haben. Der Erfolg sei aber auch ungemein wichtig für die engagierte Truppe, die jetzt in der Verzahnung mit der Oberliga befreit aufspielen und den treuen Zuschauern so noch einige Schmankerln bieten kann, etwa ein Franken-Derby mit dem Höchstadter EC, Punktspiele gegen den sonstigen Trainingspartner EHV Schönheide aus dem Erzgebirge, ein Gastspiel des Bayernliga-Meisters Memmingen oder ein Wiedersehen mit Dorfen.

Etwas Oberliga-Luft will man dabei schnuppern, Aufstiegsambitionen hat freilich niemand. Vielmehr will man sich achtbar aus der Affäre ziehen und dabei durchaus schon an die nächste Saison denken. Florian Müller: „Es bekommen jetzt auch Spieler wie Sven Adler oder Neuzugang Robin Niedermeier verstärkt Eiszeit, um sie näher an das Mannschaftsgefüge heranzuführen.“ Und auch die Verletzten wie Torwart Maximilian Müller, der heute operiert wird, oder Sergej Hausauer, der in der Endphase gegen Dorfen brutal gefoult wurde und seinen Cut im Gesicht vermutlich erst jetzt spüren wird, haben nunmehr Zeit, ihre Blessuren auszukurieren. Im Adrenalin-Schock war der Kapitän nach dem Foul gleich wieder aufs Eis gestürmt und hat mit unglaublichem Einsatz ganz wesentlich zum glücklichen Spielausgang beigetragen.

Natürlich sind auch die äußeren Umstände des Winter-Games Gesprächsthema bei den Spielern wie bei den Fans. Der Coach: „Ich habe schon viel erlebt, etwa ein Spiel in Weiden, das erst nachts um 23.30 Uhr angepfiffen worden ist, aber noch nie eine solche Schnee-Schlacht.“ Zuschauer reihen das Match schon unter die Top-Spiele des EVP ein, vergleichbar nur mit der Partie gegen die SG Nürnberg vor 2500 Zuschauern, als Pegnitz nach dem zweiten Drittel mit 7:0 Toren geführt hat, um dann doch noch zu verlieren, oder das bis zuletzt völlig offene Aufstiegsfinale gegen Fürstenfeldbruck.

Einer der wenigen, die selbst noch nach dem 0:2-Rückstand unverdrossen an seine Ice Dogs geglaubt hat, war Edel-Fan Michael „Speedy“ Bursee: „Der Schlapp`n-Wirt hat heute außer der Reihe geöffnet gehabt. Als ich mich dort auf dem Weg ins Stadion mit einem Seidla gestärkt habe, habe ich gespürt, dass wir heute gewinnen.“

Schon am kommenden Freitag geht es in der Zwischenrunde weiter. Hier der Terminplan des EVP: Freitag, 20. Januar, 19 Uhr: EHV Schönheide 09 – EVP; Sonntag, 22. Januar, 17.30 Uhr: EVP – ECDC Memmingen; Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr: EVP – ESC Dorfen; Sonntag, 29. Januar, 18 Uhr: Höchstadter EC – EVP; Freitag, 3. Februar, 19.30 Uhr: EVP – TSV Peißenberg; Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr: TSV Peißenberg – EVP; Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr: EVP – EHV Schönheide 09; Sonntag, 12. Februar, 18.30 Uhr: ECDC Memmingen – EVP; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr: ESC Dorfen – EVP; Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr: EVP – Höchstadter EC.

ISI REINL