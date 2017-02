EVP spielt am Wochenende zwei Mal gegen "Eishackler"

Ice Dogs können gegen Peißenberg nur ein Rumpfteam aufbieten - benjamin Wagner erlitt Zehnbruch - vor 3 Stunden

PEGNITZ - Aktuell hat der EV Pegnitz in der Verzahnungsrunde zwar die „rote Laterne“ in der Kabine hängen, doch haben sich die Ice Dogs in den bisherigen Spielen sogar gegen die Oberligisten äußerst respektabel aus der Affäre gezogen. Am Wochenende heißt der Gegner gleich zwei Mal TSV Peißenberg.

Bei der 3:6-Niederlage im Vorrundenspiel ging es vor dem Tor des EV Pegnitz mitunter äußerst turbulent zu. © Reinl

Bei der 3:6-Niederlage im Vorrundenspiel ging es vor dem Tor des EV Pegnitz mitunter äußerst turbulent zu. Foto: Reinl



Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz – TSV Peißenberg (Freitag, 19.30 Uhr) – Spielen die Ice Dogs am Wochenende wieder ohne ihren ersten Sturm? Die Frage ist berechtigt, nachdem der Lette Aleksandrs Kercs nach seinem Foul gegen Babinsky in Höchstadt gesperrt ist und seine Nebenmänner Sergej Hausauer sowie Markus Schwindl weiter an Verletzungen laborieren. Während Kapitän Hausauer diese Woche schon wieder leicht trainiert und dabei seine Einsatzbereitschaft signalisiert hat, ist die Sachlage bei „Eishockeygott“ Schwindl noch offen.

Beruhigend wirkt unter diesen Voraussetzungen, dass sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag beim Oberligisten Höchstadt ohne ihre Paradereihe höchsten Respekt verdient hat, konnte sich doch der haushohe Favorit erst in der Verlängerung durchsetzen. Mit dem Rückhalt eines erneut in Top-Form parierenden Torwarts Jens Braun hat sich das Rumpfteam nach einem schnellen Rückstand in bewundernswerter Manier einen hochverdienten Punkt gesichert. Braun steht deshalb auch beim Hinspiel am Freitag wieder im Tor, Maximilian Schmidt wird voraussichtlich in Peißenberg auflaufen.

Der EVP muss aber am Wochenende noch weitere Ausfälle verkraften: Sven Rothemund und Robert Fritsche fehlen aus beruflichen, Spielertrainer Florian Müller aus privaten Gründen. Florian Zeilmann plagen nach seiner langen Verletzung erneut Probleme mit dem Knie, Johannes Runge hat sich das Handgelenk verstaucht und Benjamin Wagner fällt nach einem Zehenbruch gar für den Rest der Saison aus. Co-Trainer Marco Zimmer wird deshalb bei der Mannschaftsaufstellung zu Improvisation gezwungen sein.

Der Gegner Peißenberg sieht die zwei Spiele gegen den EVP als richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf an. Der TSV hat in der Verzahnung zwar den Oberligisten Schönheide nach Verlängerung und den Bayernliga-Meister Memmingen klar mit 5:2 Toren geschlagen, musste aber gegen Dorfen eine 3:6-Niederlage quittieren. Bei den Eishacklern werden am Freitag auf jeden Fall der verletzte Fritz Stögbauer, die beiden gesperrten Dejan Vogl (Spieldauerstrafe) und Dominik Ebentheuer (drei Zehn-Minuten-Strafen) sowie der beruflich verhinderte Max Brauer fehlen. Dabei sein werden dagegen wieder Moritz Birkner sowie Dennis Neal.

Die Oberbayern wollen auf jeden Fall punkten, streben sie doch den vierten Platz in der Verzahnungsgruppe an, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Das Rückspiel wird am Sonntag um 17 Uhr in der Peißenberger Eishalle angepfiffen.