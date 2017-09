EVP startet mit Fest und Test in neue Saison

Am Freitag Gastspiel in Haßfurt - Wiedersehen mit Seibel? - Viel los bei den Ice Dogs am Wochenende - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Beim EVP beginnt am Wochenende die neue Saison. Der Bayernligist bestreitet am Freitag, 8. September, sein erstes Testspiel in Haßfurt, am Samstag folgt das Stadionfest im heimischen Oval, angereichert mit einem Sportjugend-Tag.

In der vergangenen Saison hat Oleg Seibel (8) noch an der Seite von Aleksandrs Kercs (71) für den EVP gespielt, am Freitag testet ihn der Testspielgegner ESC Haßfurt. © Reinl



Vor rund zwei Wochen haben die Ice Dogs das Eistraining in Bayreuth aufgenommen, so früh wie nie zuvor. Der neue Trainer Stan Mikulenka hatte dabei bis auf zwei Urlauber schon den kompletten Kader zur Verfügung, in den immerhin zehn Neuzugänge integriert werden müssen.

Beim ersten Test am Freitag, 8. September, 19.30 Uhr, beim Landesligisten ESC Haßfurt will der Coach nach Möglichkeit mit vier Blöcken antreten und so allen Cracks die Möglichkeit geben, ihr Können zu zeigen. Die Hawks, die in der vergangenen Saison in der Landesliga-Hauptrunde den sechsten Platz belegten und schließlich souverän den Klassenerhalt schafften, konnten bislang erst einen Neuzugang melden, den Verteidiger Galip Hacker von der U23 des EHC Bayreuth, einen 23-jährigen Rechtsschützen, der sowohl die deutsche, als auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.

Gut möglich, dass die Ice Dogs bei diesem Test ein Wiedersehen mit ihrem letztjährigen Stürmer Oleg Seibel feiern können, mit dem im Sommer keine Einigung über eine Vertragsverlängerung möglich war. Auf jeden Fall haben die Hawks eine Gastspielerlaubnis eingeholt, um den möglichen Neuzugang testen zu können. In Haßfurt hätte er mit dem Deutsch-Tschechen David Franek einen der Top-Scorer der Landesliga an der Seite.

Im Mittelpunkt des Stadionfestes, das am Samstag, 9. September, um 15 Uhr beginnt, steht im offiziellen Teil gegen 17 Uhr die Vorstellung aller Mannschaften. Außerdem werden sich der neue Vorsitzende Sven Albers, Trainer Mikulenka und der neue sportliche Leiter Jens Braun präsentieren. Im Rahmenprogramm sorgen ein "Schussbecken", eine Hüpfburg und eine Streethockeyecke für Abwechslung. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Wer in einem Trikot zum Stadionfest kommt, erhält Getränke zum halben Preis.

Ferner lädt die EVP-Nachwuchsabteilung ebenfalls für Samstag, 9. September, zu einem Sportjugend-Tag im Eisstadion ein. Jugendlichen von acht bis 16 Jahren sollen dabei Möglichkeiten geboten werden, ihre Technik zu verbessern und den Teamgeist zu stärken. Von 8 bis 18.30 Uhr stehen Fitnesstests, Technikschulung und Inlinehockey und ein Ergänzungsprogramm an. Abschließend werden die Übungsleiter die Leistungen bewerten. Mitzubringen sind – falls vorhanden – eine Eishockeyausrüstung sowie Sportkleidung. Anmeldungen sind bei Pierre Steiner telefonisch unter der Nummer (01 71) 7 67 33 43 möglich.

