EVP-Trainer Müller: "Mit sechs Punkten oben dabei"

PEGNITZ - Die Ice Dogs stehen vor dem wichtigsten Wochenende für den weiteren Saisonverlauf. Mit dem ESC Geretsried gastiert am Freitag der Hauptkonkurrent um den begehrten achten Platz und die Passau Black Hawks stehen am Sonntag im Match gegen den EVP mit dem Rücken zur Wand, wollen sie ihre theoretische Chance für die Teilnahme an der Zwischenrunde wahren. Trainer Florian Müller ist zuversichtlich: „Wenn wir sechs Punkte holen, sind wir oben dabei.“

Aleksandrs Kercs steht nach seinem überraschenden Heimaturlaub in den entscheidenden Saisonspielen in der Pflicht. © Isi Reinl

EV Pegnitz – ESC Geretsried (Freitag, 17.30 Uhr) – Der EVP-Coach Florian Müller führt seit Wochen seine eigene Tabelle und danach sieht er seine Truppe ganz klar im Vorteil, vor allem auch, weil sich Geretsried zuletzt eine ebenso peinliche wie unerwartete Heimniederlage gegen die Wanderers Germering geleistet und dem Schlusslicht somit die ersten Punkte in der laufenden Saison ermöglicht hat. Diese Scharte wollen die River Rats in Pegnitz unbedingt auswetzen, was aber zumindest nach der Statistik relativ schwer werden dürften, ging doch der ESC in bisher 14 Spielen gegen die Ice Dogs nur ein einziges Mal als Sieger vom Eis.

Wie der Geretsrieder Trainer Florian Funk hofft auch Florian Müller, den kompletten Kader zur Verfügung zu haben. Mit von der Partie soll wieder der zuletzt überraschend fehlende Kontingentspieler Aleksandrs Kercs sein, der über die Feiertage kurzerhand nach Lettland geflogen war, um mit seiner Familie zu feiern. Zumindest bei seinem Coach hatte er sich dafür nicht abgemeldet. Deshalb erwartet dieser, dass sich Kercs nach seiner Rückkehr besonders ins Zeug legt, um das Saisonziel zu erreichen.

Erstmals spielberechtigt wäre bei Pegnitz der neu verpflichtete Robin Niedermeier, allerdings will ihn der Trainer nach nur einem gemeinsamen Training nicht gleich „ins kalte Wasser werfen“, sondern in dem extrem wichtigen Match auf die eingespielten Verteidiger-Paare setzen.

Die Zuschauer dürfen sich auf beiden Seiten bei idealem Eishockey-Wetter auf einen interessanten Schlagabtausch freuen, hoffen doch beide Lager darauf, dass Moosburg im Gastspiel beim Tabellenzweiten Memmingen vor schätzungsweise 2000 Zuschauern den achten Tabellenplatz räumen muss.

EHF Passau – EV Pegnitz (Sonntag, 18.30 Uhr) – Mit zuletzt drei Niederlagen gegen die Top-Teams Memmingen, Miesbach und Erding haben die Black Hawks bei aktuell schon fünf Punkten Rückstand auf Moosburg nur noch theoretische Chancen auf Platz acht. Allerdings hoffen auch sie am Wochenende auf sechs Punkte gegen Germering und Pegnitz, nachdem sie zuletzt trotz 40 Minuten „Einbahnstraßen-Eishockey“ auf das Erdinger Tor als Verlierer vom Platz gegangen waren. Als Ursache machten sie mangelnde Chancenverwertung und Fehler in der Defensivarbeit aus.

Zudem klagen die Dreiflüssestädter über eine lange Verletztenliste, fehlten doch zuletzt Topstürmer Daniel Huber sowie die beiden Verteidiger Dominik Persch und Patrick Nutz. Damit nicht genug: Vermutlich fällt auch noch Frantisek Mrazek länger aus, der nach einem Zusammenprall mit einem eigenen Spieler ins Passauer Klinikum gefahren werden musste. EHF-Trainer Ivan Horak ist dennoch zuversichtlich: „Die Mannschaft zieht im Training super mit, wir arbeiten weiter hart und sind uns sicher dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen.“

