EVP verkürzte trotz Niederlage Abstand auf Rang acht

Ice Dogs holten bei 2:3 nach Verlängerung in Schongau einen wichtigen Punkt - Moosburg verlor in geretsried - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Das war die große Chance für den EV Pegnitz, mit dem aktuellen Inhaber des achten Tabellenplatzes gleichzuziehen, verlor doch Moosburg mit 4:5 Toren bei den Riverrats Geretsried. Doch auch die Ice Dogs unterlagen in Schongau mit 2:3 Toren nach Verlängerung. Wenigstens wurde durch den Teilerfolg der Abstand auf Rang acht auf zwei Zähler verkürzt.

Ohne seinen verletzten Sturmpartner Markus Schwindl ging auch der Lette Aleksandrs Kercs in Schongau leer aus. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EA Schongau – EV Pegnitz 3:2 n. V. (2:0/0:0/0:2) – Der Kampf um Platz acht wird immer dramatischer. Vier Bewerber standen sich am zweiten Weihnachtsfeiertag unmittelbar gegenüber. Der Inhaber dieses begehrten Rangs, der EV Moosburg, musste bei den Riverrats in Geretsried antreten, der EV Pegnitz hatte es in Schongau mit den Mammuts zu tun, die eigentlich schon aus dem Rennen sind, aber Zünglein an der Waage spielen könnten.

Die Ice Dogs wären so gesehen gut beraten gewesen, wenn sie in diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ in die Vollen gegangen wären, zumal auch Moosburg in Geretsried schnell in Rückstand geraten war. Aber wie so oft in den letzten Begegnungen starteten die Oberfranken auch diesmal wieder verhalten, zum einen, um Kräfte für den Endspurt zu sparen, zum andern, um der taktischen Vorgabe bei Auswärtsspielen zu folgen, zunächst einmal aus einer kontrollierten Defensive heraus zu operieren.

Als Pegnitz dann wegen einer Strafzeit einen Spieler weniger auf dem Eis hatte, ging im Duell der beiden Bayernliga-Nachrücker die EAS in der 10. Minute durch den tschechischen Kontingentspieler Milan Kopecky in Führung. Damit nicht genug: Der frühere Königsbrunner Johannes Schierghofer erhöhte nur vier Minuten später mit einem Weitschuss von der blauen Linie aus auf 2:0.

Co-Trainer Marco Zimmer war aber dennoch nicht unzufrieden mit seinen Cracks, hatten sie sich doch trotz der zwei eher unglücklichen Tore ganz wacker geschlagen, wenn man bedenkt, dass neben Robert Fritsche auch Torjäger Markus Schwindl fehlte, der sich nach seiner Verletzung vom Freitag zwar aufgewärmt hatte, dann aber doch passen musste.

Im Mitteldrittel drehten die Ice Dogs weiter auf, doch die Mammuts behaupteten ihre Führung, obwohl sie nach Strafzeiten mehrfach in Unterzahl agieren mussten. Wieder einmal konnten die Ice Dogs aus Powerplay-Situationen kein Kapital schlagen. Dabei hatte doch Geretsried mit seiner Führung gegen Moosburg den Pegnitzern eine Steilvorlage im Kampf mit dem Hauptkonkurrenten geliefert.

Im Schlussdrittel schienen die Schützlinge von Florian Müller diese Riesenchance endlich zu realisieren. Bei einer erneuten Überzahl erzielte Verteidiger Simon Bogner den lang ersehnten Anschlusstreffer zum 2:1. Jetzt war Pegnitz wieder auf dem besten Weg, seinem Ruf als Last-Minute-Team gerecht zu werden. Als beide Teams nur vier Feldspieler auf dem Eis hatten, sorgte Nikolai Pleger in der 52. Minute für den Ausgleich. Das Match war wieder offen.

Als es nach 60 Minuten immer noch unentschieden 2:2 stand, ging es in die Verlängerung. Hier hatte Schongau das Glück auf seiner Seite und sicherte sich durch das Tor von Daniel Holzmann in der 63. Minute den verdienten Zusatzpunkt.

Nach dem Schlusspfiff war Marco Zimmer mit den vier Punkten aus dem Weihnachtsprogramm durchaus zufrieden: „Das hat uns bei der gleichzeitigen Niederlage von Moosburg unserem Ziel wieder etwas näher gebracht. Auch wir hätten noch das 3:2 erzielen können, aber eine Verlängerung im Spiel drei gegen drei ist immer Glückssache.“

Die Torfolge: 1:0 (10.) Kopecky (5gegen 4), 2:0 (14.) Schierghofer, 2:1 (47.) Bogner (5 gegen 4), 2:2 (52.) N. Pleger ( 4 gegen 4), 3:2 (63.) Holzmann.

Strafen: Schongau 20 plus zehn Minuten für Schuster (Reklamieren), Pegnitz zwölf Minuten.

ISI REINL