EVP vor spannendem Vorrundenfinale im Eishockey

Ice Dogs müssen gegen Dorfen mindestens einen Punkt mehr holen als Passau in Landsberg - Torwart Müller muss operiert werden

PEGNITZ - Das wird am Sonntag ein furioses Vorrunden-Finale: Mit Passau und Pegnitz kämpfen zwei punktgleiche Teams um den Einzug in die Verzahnungsrunde mit der Oberliga. Die Ice Dogs müssen dabei wegen des schlechteren Torverhältnisses auf jeden Fall einen Punkt mehr holen als die Black Hawks, was gegen den Vierten ESC Dorfen alles andere als leicht wird. Spielbeginn ist einheitlich um 18 Uhr.

Die ice Dogs brauchen am Sonntag lautstarke Unterstützung von den Fans. © Ralf Münch

Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz – ESC Dorfen (Sonntag, 18 Uhr) – Vor dem letzten Wochenende hatte Passau eigentlich nur noch eine Außenseiterchance, doch die Dreiflüssestädter haben diese genützt, ausgerechnet gegen den direkten Rivalen EV Pegnitz, der sich bis kurz vor Schluss wacker geschlagen hat, letztendlich aber doch eine unglückliche 1:3-Niederlage quittieren musste. Gegen den Tabellensechsten Landsberg, der am Freitag noch ein Nachholspiel gegen Geretsried bestreiten musste, wollen die Habichte diesen Höhenflug fortsetzen.

EVP-Trainer Florian Müller will dennoch nichts unversucht lassen, dagegen zu halten, für den Fall, dass sich Passau einen Ausrutscher leistet. Er erinnert seine Mannen dabei an das Hinspiel, als die Ice Dogs in Dorfen bis zur 55. Minute mit sage und schreibe 4:0 Toren geführt haben, ehe die Eispiraten einen Endspurt starteten und 13 Sekunden vor Schluss noch bis auf 3:4 herankamen.

Pegnitz braucht am Sonntag einen ähnlichen „Sahnetag“, stimmgewaltige Unterstützung von den Rängen und einen möglichst kompletten Kader. Der Coach war deshalb froh, dass beim Abschlusstraining alle dabei waren. Nur Torwart Maximilian Müller wird definitiv nicht spielen. Weil der Puck bei einem Schlagschuss in Passau sein Maskengitter durchschlagen hat, muss er an der Augenhöhle operiert werden und fällt damit mindestens zwei Wochen aus. Mit Maximilian Schmidt steht aber adäquater Ersatz bereit.

Dorfen hat zwar zuletzt mit achtbaren Ergebnissen gegen Landsberg, Memmingen und Peißenberg überzeugt, muss aber ebenfalls auf seinen Stammtorhüter verzichten. So musste Andi Tanzer nach seiner Faustkampfeinlage am Ende der Partie in Landsberg an der Schulter operiert werden, so dass er für den Rest der Saison ausfällt. Er wird von den Backup-Goalies Nadja Gruber oder Simon von Fraunberg vertreten, denen es möglicherweise etwas an Routine fehlt. Der EVP wäre also gut beraten, das Dorfener Gehäuse verstärkt unter Beschuss zu nehmen.

Interessant wird auch der Vergleich der beiden Kontingentspieler Lukas Miculka (Dorfen) und Aleksandrs Kercs (Pegnitz), die beide zu den besten Torjägern der Liga zählen. So viele Treffer, dass die Ice Dogs Passau im Torverhältnis noch überholen könnten, kann aber Kercs gar nicht schießen. Florian Müller: „Diese Wertung haben wir mit den Klatschen gegen Memmingen und Dorfen selbst verbockt.“

Somit müssen die Fans am Sonntag ihr Augenmerk nicht nur auf das Geschehen am Eis richten, sondern immer wieder auch auf den Live-Ticker mit dem Spielstand in Landsberg. Der EVP-Coach jedenfalls setzt voll auf einen Sieg und drei Punkte. Kein Wunder: Mit dem Erreichen des 8. Platzes wäre der EVP nicht nur aller Abstiegssorgen ledig, der Kassier dürfte sich zudem auch auf Schlagerspiele gegen die Oberligisten Höchstadt und Schönheide freuen.

ISI REINL