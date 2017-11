EVP will auch im Kellerduell gegen Moosburg punkten

Auch in Geretsried rechnen sich die Ice Dogs Chancen aus - Entwarnung bei Torwart Bädermann - 02.11.2017 21:05 Uhr

PEGNITZ - Ein Sieg ist Pflicht, wenn der Vorletzte EV Pegnitz am Sonntag das Bayernliga-Schlusslicht EV Moosburg zu Gast hat. Zuerst müssen die Ice Dogs jedoch heute beim ESC Geretsried antreten, wo die Trauben ganz hoch hängen.

In der vergangenen Saison hat es Sven Adler auf der Ersatzbank mitunter eingeschneit, heuer zählt er zu den Top-Scorern der Ice Dogs. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

ESC Geretsried – EV Pegnitz (Freitag, 19.30 Uhr) - Hatten die Riverrats zu Beginn der Saison noch Personalprobleme, so können sie inzwischen aus dem Vollen schöpfen und die Gegner mit ihren vier Sturmreihen unter Druck setzen. So rangiert der ESC, der bislang nur gegen die Top-Vereine Höchstadt, Landsberg und Dorfen verloren hat, auf dem fünften Tabellenrang und wird auch gegen Pegnitz alles daransetzen, diese Position gegen die punktgleichen Konkurrenten Peißenberg und Füssen zu verteidigen. Wenn es derzeit bei den Flussratten überhaupt ein Problem gibt, so bei den Torhütern, wo mit Kilian Haltmaier (Fingerverletzung) und David Albanese (Knieverletzung) gleich zwei Stammkräfte ausfallen. Als Backup-Goalie fungiert deshalb Pressesprecher Kevin Olivio.

(ContentAd))Die Ice Dogs haben zwar zuletzt einen Aufwärtstrend erkennen lassen, aber rund läuft es noch lange nicht. Es mangelt vor allem am Spielaufbau aus der Defensive heraus, wo der Gegner mit Fehlpässen im Mittelfeld immer wieder zu gefährlichen Kontern eingeladen wird. Auch die Kombinationen sind noch mangelhaft und so dauert das Umschaltspiel meist viel zu lang, um gefährlich vor dem gegnerischen Kasten aufkreuzen zu können. Nur gut, dass Aleksandrs Kercs langsam aber sicher zu seiner gefürchteten Vollstreckerqualität zurückfindet, wobei er vor allem vom Kapitän Sergej Hausauer gut in Szene gesetzt wird. Auch Pierre Kracht hat schon aufblitzen lassen, dass er zur festen Größe im EVP-Angriff werden kann.

Den größten Sprung nach vorn hat in dieser Saison jedoch Sven Adler gemacht, der hinter Kercs und Hausauer derzeit als drittbester Scorer geführt wird und zuletzt gegen Pfaffenhofen als bester Spieler des Abends ausgezeichnet wurde. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison ließen ihn die damaligen Trainer Florian Müller und Marco Zimmer nahezu die ganze Saison über ohne Eiszeit auf der Ersatzbank schmoren, mit der Folge, dass es ihn mitunter regelrecht eingeschneit hat. Erst in der Schlussphase durfte er infolge der langen Verletztenliste sein Können aufbitzen lassen. Es ist der Verdienst von Stan Mikulenka, dass er sein Talent erkannt und entsprechend gefördert hat.

Obwohl unter der Woche einige Cracks erkrankt waren, hofft Sportchef Jens Braun, am Wochenende bis auf den beruflich verhinderten Ralf Skarupa den kompletten Kader zur Verfügung zu haben. Auch Torwart Julian Bädermann steht wieder parat, nachdem der Schlagschuss gegen seinen Hals keine Schäden hinterlassen hat. Als zweiter Keeper sitzt diesmal Maximilian Schmidt auf der Bank. Bis möglicherweise schon bald ein neuer Trainer verpflichtet ist, helfen weiter Sascha Fitzek und Mark Gerstner aus. Ihr Ziel: "Wir haben gute Erinnerungen an Geretsried. Deshalb fahren wir auch diesmal nicht mit leeren Händen Heim."

EV Pegnitz – EV Moosburg (Sonntag, 17.30 Uhr) - Egal, wie das Spiel am heutigen Freitag ausgeht, gegen Moosburg sind drei Punkte Pflicht, will der EVP sein Saisonziel nicht schon frühzeitig aus den Augen verlieren. Die Ice Dogs haben es dabei mit einem Gegner zu tun, bei dem Kampf, Einsatz und Moral stimmen, der aber schon mehrfach nur knapp das Nachsehen hatte, zuletzt beim Penaltyschießen im Kellerduell gegen die Wanderers Germering. Dabei haben sich die Mammuts mit David Michel aus Erding einen tschechischen Top-Stürmer geangelt, der allein ein Spiel entscheiden kann. Dass der EVM durchaus für Überraschungen gut ist, hat er etwa beim Sieg über Peißenberg gezeigt. Vielleicht ist es für den EVP jedoch von Vorteil, dass Moosburg heute gegen Höchstadt eine kaum lösbare Aufgabe vor sich hat.

ISI REINL