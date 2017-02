EVP will im Franken-Derby ein Eishockey-Fest bieten

Am Sonntaggastiert zum Saisonabschluss der Oberligist Höchstadter EC - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Die Terminplanung könnte nicht besser sein: Mit dem Franken-Derby gegen den Oberligisten Höchstadt EC beendet der EV Pegnitz am Sonntag die Saison. Für die Ice Dogs ist nach dem vorzeitigen Klassenerhalt das Ziel schon erreicht, die Alligators indes kämpfen noch um die beste Ausgangslage für die K.O.-Runde und um die Bayerische Meisterschaft. Eher statistischen Wert hat das heutige Auswärtsspiel des EVP in Dorfen.

Ein Eishockeyfest will der EVP seinen Fans am Sonntag zum Abschluss der Saison im Franken-Derby gegen den Höchstadter EC bieten. © Ralf Rödel

Ein Eishockeyfest will der EVP seinen Fans am Sonntag zum Abschluss der Saison im Franken-Derby gegen den Höchstadter EC bieten. Foto: Ralf Rödel



Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz – Höchstadter EC (Sonntag, 17 Uhr) – Während die Ice Dogs unbeschwert aufspielen können, geht es für die Panzerechsen nicht nur darum, die weiße Weste zu wahren – schließlich ist man als einziges Team der Zwischenrunde noch ohne Niederlage in regulärer Spielzeit – sondern auch darum, sich das Heimrecht bis ins mögliche Finale zu sichern, das der EHC Waldkraiburg und der EV Lindau eventuell noch streitig machen können, wenn die Höchstadter ihrerseits patzen.

Mit Pegnitz hat der HEC noch eine Rechnung offen, musste er doch im Heimspiel einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen. Die Pegnitzer sind allerdings offensichtlich Spezialisten, wenn es um Comebacks und das Ärgern von Favoriten geht. Unterschätzten doch auch die Memminger Indians die Kampfeslust des EVP, als sie nach einer 3:0-Führung in der Verlängerung noch um den zweiten Punkt kämpfen mussten. Erschwert wird für Höchstadt die Lage vor dem Franken-Derby durch eine personelle Hiobsbotschaft. Ausgerechnet der derzeit beste Goalgetter der Alligators, Ales Kreuzer, zog sich in der Begegnung gegen Dorfen eine Bänderverletzung im Knie zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Auf der anderen Seite bewiesen die beiden Ausländer des HEC, Michal Petrak und Tomas Rousek, zuletzt mit zum Teil sehenswerten Toren, dass sie langsam in Playoff-Stimmung kommen. In der zweiten Reihe, in der Daniel Jun und Ales Kreuzer zuletzt so gut harmonierten, reißt die Verletzung allerdings erst einmal eine Lücke. Bei Pegnitz hat sich die zuletzt extrem kritische Personallage wieder etwas entspannt. Florian Zeilmann steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung und auch sonst ist der Kader nahezu komplett. Nur Oleg Seibel wird definitiv fehlen, ebenso wie Ersatz-Keeper Jens Braun, bei dem sich eine Knieverletzung zurückgemeldet hat. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Markus Schwindl, der nach wie vor an Rückenproblemen laboriert.

Für Trainer Florian Müller ist die Vorgabe für das Derby am Sonntag klar: Die Ice Dogs wollen einer möglichst stattlichen Kulisse zum Saisonschluss bei voraussichtlich optimalen äußeren Bedingungen ein Eishockeyfest bieten. Dabei sollen alle zur Verfügung stehenden Cracks eingesetzt werden, auch solche, die in der Vorrunde auf der Bank schmoren mussten. Dass das Ziel, sie in der Verzahnungsrunde näher an das Team heranzuführen, gelungen ist, zeigt das Beispiel von Sven Adler, der zuletzt sogar als Torschütze und „Spieler des Abends“ aufgefallen ist.

ESC Dorfen – EV Pegntz (Freitag, 20 Uhr) – Während die Eispiraten als Vorletzter noch die Chance haben, den einen oder anderen Platz in der Tabelle gut zu machen, geht es für die Ice Dogs nur mehr darum, vielleicht doch noch einen Sieg in der Verzahnungsrunde einzufahren. Mut machen könnte hierfür, dass der aktuell personell stark gebeutelte ESC zuletzt bei der 2:6-Niederlage gegen Höchstadt chancenlos war. Allerdings müsste dann ein Blitzstart der Dorfener verhindert werden, der im Hinspiel in Pegnitz mit drei Toren in den ersten sieben Minuten schon die Vorentscheidung bedeutete.

ALEXANDER PFAEHLER/ISI REINL