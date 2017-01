Ewige Anbetung: Heute leuchtet Pottenstein

Feuerspektakel lockt Tausende Besucher in die Fränkische Schweiz - vor 55 Minuten

POTTENSTEIN - Es ist jedes Jahr aufs Neue ein spektakulärer Anblick: Wenn am Dreikönigstag in Pottenstein unzählige Feuer in den Hängen gegen die Dunkelheit anleuchten, strömen die Ausflügler in Scharen in das kleine Felsenstädtchen in der Fränkischen Schweiz.

Um 17 Uhr findet in Pottenstein die jährliche Lichterprozession statt, die den Höhepunkt der sogenannten "Ewigen Anbetung" darstellt. Rings um den Ort flammen Tausende Lichter auf, ein traumhafter Anblick, nicht nur für Romantiker.

Im vergangenen Jahr sahen sich 20.000 Menschen das Spektakel an:

Bilderstrecke zum Thema 1000 Bergfeuer in einer Nacht: Das Lichtermeer von Pottenstein Auch dieses Jahr zog die weitbekannte Lichterprozession in Pottenstein (Landkreis Bayreuth) wieder zahlreiche Schaulustige an. Etwa 1000 Holzfeuer wurden an den Felshängen entzündet - etwa 20.000 Besuchern bot sich ein spektakuläres Lichtermeer.



