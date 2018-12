Ex-"Auerbach" bleibt im Hafen an der Leine

AUERBACH/KIEL - Eine Wiederaufnahme der Patenschaft zur früheren "Auerbach/OPf." wird kaum möglich sein, erklärt die Bundesmarine. "Patenschaften bestehen nur zu Dienststellen. Die Auerbach wird jedoch keine Dienststelle", erfuhren die Nordbayerischen Nachrichten von der Pressestelle. Eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme gibt es dennoch.

Das ehemalige Patenboot Auerbach/Opf der Deutschen Marine wird zum ortsfesten Ausbildungsstandort. Foto: Bundesmarine



In der Tat soll das Boot eine neue Aufgabe bekommen, bestätigt Korvettenkapitän Bastian Fischborn. Es sei die Absicht des 3. Minensuchgeschwaders, die ehemalige "Auerbach" künftig als Ausbildungsplattform im Marinestützpunkt Kiel zu nutzen (die NN berichteten). Das Boot werde dem Einsatzausbildungszentrum des 3. Minensuchgeschwaders unterstellt sein. Die Marine möchte ihre Soldaten so früh, so oft und so praxisnah wie möglich mit ihrem Arbeitsplatz konfrontieren und dort ausbilden. Nicht alle Szenarien, mit denen sich die Besatzungen von Marineschiffen auseinandersetzen müssen, können in einem Hörsaal unterrichtet oder virtuell simuliert werden.

"Hände schmutzig machen"

"Um einen Antriebsdiesel seeklar zu machen, muss man sich auch einmal die Hände schmutzig machen. Um eine Radaranlage zu reparieren, kniet der Elektroniker am besten mit seinen Werkzeugen in dem engen Radargeräteraum. Um bei Ausfall von Kommunikationsanlagen in einer Gefechtssituation trotzdem ein Lagebild im Schiff aufrecht zu halten, hat man das am besten schon unzählige Male ‚trocken‘ geübt", erklärt der Pressesprecher. Mit einer solchen Ausbildung auf einem Schiff im Hafen spare die Marine auch Seestunden für die Besatzungen. Das wiederum schaffe Freiräume für die Besatzungen und Boote des 3. Minensuchgeschwaders.

Die ehemalige "Auerbach" stehe den Besatzungen als "Command Team Trainer Minenabwehr" fest vertäut im Marinestützpunkt Kiel zur Verfügung. Sie bilde damit einen Baustein in der Ausbildung und Einsatzvorbereitung ganzer Teams und der Ausbildung einzelner Fachleute.

Dabei stehen die Fachbereiche Antrieb, Elektrik, Elektronik, Schadensabwehr und Kommunikation im Fokus. Ständig wechselnde Gruppen können die "Auerbach" nutzen, um sich auf ihre späteren verantwortungsvollen Aufgaben im Seebetrieb vorzubereiten – zwar im Hafen, aber dennoch an Bord.

Ausbildungsplattform erst 2021

Bis es soweit ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern, so Fischborn. Das Boot müsse für seine künftige Aufgabe in der Werft hergerichtet werden. Bei der Marine rechnen die Verantwortlichen damit, dass das 3. Minensuchgeschwader die frühere "Auerbach/OPf." frühestens 2021 als Ausbildungsplattform nutzen kann. Eines macht die Pressestelle deutlich: Die "Auerbach" werde nicht als Kriegsschiff wieder in Dienst gestellt. Das Schiff wird nicht zur Dienststelle, verfügt über keine feste Besatzung und führt auch keine Dienstflagge der Seestreitkräfte.

"Grundsätzlich bestehen Patenschaften nur zu Dienststellen", erklärt Bastian Fischborn. Falls ein Interesse der Gemeinde bestehe, empfiehlt der Pressesprecher, eine Patenschaft zum Einsatzausbildungszentrum des 3. Minensuchgeschwaders anzuregen. Eine solche Patenschaft könne durch den Inspekteur der Deutschen Marine entschieden werden. "Es bedarf dazu einer Beantragung durch die Gemeinde an den Inspekteur", erläutert Fischborn.

