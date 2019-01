Ex-Bayreuther DEL2-Verteidiger Walz verstärkt EVP

PEGNITZ - An diesem Wochenende beendet der EV Pegnitz mit zwei Heimspielen eine bis dahin schlechte Bayernliga-Vorrunde. Nur zwei Siege und insgesamt acht Punkte konnten die Ice Dogs in dieser Saison bisher einfahren. Zuhause wartet man immer noch auf einen Dreier, konnte man doch nur gegen den Altmeister Füssen einen Punkt gewinnen. Sein Debüt beim EVP wird am Freitag gegen Dorfen der Ex-Bayreuther DEL2-Verteidiger Marvin Walz geben.

Der DEL2-Verteidiger Marvin Walz gibt gegen Dorfen sein Debüt im Dress des EV Pegnitz. © privat

EV Pegnitz – ESC Dorfen (Freitag, 19.30 Uhr) - Auch beim heutigen Gegner, dem ESC Dorfen, hat man sich den Verlauf der Saison anders vorgestellt. Der Tabellenzweite der Vorsaison konnte nicht an die damaligen Erfolge anknüpfen und rangiert so auf einem enttäuschenden vorletzten Tabellenplatz. Im Hinspiel in Dorfen konnte der EVP mit einer kämpferisch starken Leistung überzeugen und einen Punkt bei den Piraten entführen, mussten sich die Hefner-Schützlinge doch erst in der Verlängerung mit 5:4 Toren geschlagen geben.

Mit Thomas Vrba und Lukas Miculka verfügen die Oberbayern über zwei exzellente Einzelspieler, die ein Spiel auch alleine entscheiden können, „Teamgeist und Kampf müssen stimmen, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dann sollte endlich der erste Heim-Dreier eingefahren werden, hofft Sport-Chef Jens Braun. Verzichten muss der EVP in diesem Nachholspiel auf Sven Adler, der eine Spieldauerstrafe absitzt. Außerdem müssen die Langzeitverletzten Simon Schwarz, Christof Mendel und Patrick Fritz weiterhin ersetzt werden.

Sein Debüt im Dress der Ice Dogs wird im Match gegen Dorfen Marvin Walz geben. Der gebürtige Mannheimer, zuletzt bei den Bayreuth Tigers in der DEL2 unter Vertrag, verstärkt ab sofort die Abwehr der Ice Dogs. Der 20-Jährige kam vergangene Saison von den Crocodiles Hamburg aus der Oberliga Nord zu den Wagnerstädter, musste aber aufgrund einer Verletzung nach vier Spielen in der DEL2 pausieren und wird mit der Nummer 88 auflaufen. „Marvin ist einer der Neuzugänge, die uns in der Abstiegsrunde weiterhelfen werden. Er ist talentiert, jung und soll der Abwehr mehr Sicherheit geben“, so Jens Braun.

EV Pegnitz - EV Pegnitz (Sonntag, 18 Uhr) - Am Sonntag wartet auf den EVP ein harter Brocken. Die Oberbayern spielen wie die Jahre zuvor eine konstante Saison. Die Mannschaft von Sepp Staltmayr belegt momentan Platz fünf und hat sich ohne Probleme für die Verzahnungsrunde mit der Oberliga qualifiziert. Die „Eishackler“ verfügen über eine junge, ausgeglichene und schnelle Mannschaft, die im Hinspiel den Ice Dogs keinerlei Chance ließ. Nach 13 Minuten lag Pegnitz bereits mit 1:5 Toren hinten und musste sich mit einer 3:8-Niederlage wieder auf die Heimreise machen.

Mögliche Gegner in der Abstiegsrunde

An diesem Wochenende fallen in der Bayern- und in der Landesliga die letzten Entscheidungen darüber, mit welchen Mannschaften es der EV Pegnitz in der am kommenden Wochenende beginnenden Abstiegsrunde zu tun haben wird. Die Ice Dogs treffen hierbei auf die Plätze 9 und 12 der Bayernliga, auf die Plätze 1, 3 und 5 der Landesliga-Gruppe 2 sowie auf den Zweiten und Vierten der Landesliga-Gruppe 1. Aktuell wären das die Teams aus Passau, Schweinfurt, Burgau, Buchloe, Reichersbeuern, Haßfurt und Moosburg als Gegner. Start ist am Freitag, 11.Januar, mit einem Heimspiel. jb/rr