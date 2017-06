Ex-Berliner steht nun dem SV Glückauf vor

Arne-Dirk Marx kam der Liebe wegen nach Franken — Walter Fichtner verabschiedet sich nach 18 Jahren - vor 4 Stunden

HORLACH - Großes Programm bei der Hauptversammlung des SV Glückauf: Neben Neuwahlen des Vorstands gab es gute Nachrichten aus der Tischtennissparte, Kopfzerbrechen über die Hallensituation in Pegnitz und eine Ehrung langjähriger Mitglieder.

Der bisherige erste Vorsitzende Walter Fichtner (vorne sitzend) mit den Geehrten Günter Nowak (50 Jahre, hinten von li.) und Reinhold Beghard (40 Jahre), dem alten und neuen 2. Vorstand Christoph Traßl, den neu gewählten Vorstandsmitgliedern Arne-Dirk Marx und Dr. Katja-Kerstin Bößl sowie Kassier Angelika Ziegler. © Foto: Gisela Leinberger



Es galt einiges abzuarbeiten bei der Hauptversammlung des SV Glückauf, dessen Mitglieder sich im Gasthaus "Peter" in Horlach trafen. Als wichtigster Tagesordnungspunkt standen die Vorstandsneuwahlen an. Mit den Worten "der Verein braucht neue Leute, jüngere Leute mit neuen Ideen an der Spitze", gab der bisherige erste Vorsitzende Walter Fichtner bekannt, dass er nicht mehr kandidieren werde. 18 Jahre hat Fichtner das erste Amt des traditionsreichen SV Glückauf bekleidet und ist damit der am längsten amtierende Vorsitzende in der Vereinsgeschichte.

"Mit Fasching nix am Hut"

Einstimmig wurde Arne-Dirk Marx zu Fichtners Nachfolger gewählt. Der gebürtige Berliner fand 2012 der Liebe wegen nach Oberfranken und überraschte bereits in der Saison 2013/2014 als Faschingsprinz – gemeinsam mit seiner Prinzessin und Frau Sabine, die schon seit 2003 im Damenballett des Vereins aktiv ist. Auch profilierte sich Marx schnell im Männerballett des SV Glückauf. Obwohl er als Berliner traditionell "mit Fasching nix am Hut" habe, fand er schnell seinen Platz im Verein und genießt die Gemeinschaft dort, war er doch selbst mehr als 25 Jahre aktives Mitglied im Spandauer Ruderclub "Friesen".

Als zweiter Vorsitzender wurde Christoph Traßl, verantwortlich für die Sparte Tischtennis (TT), wieder gewählt, verstärkt durch die gleichberechtigte zweite Vorsitzende Dr. Kerstin-Katja Bößl. Angelika Ziegler wurde in ihrem Amt als Kassier bestätigt.

Andrea Porsch, Präsidentin der Stadtgarde, mit 190 Mitgliedern die stärkste Sparte des 262 Mitglieder starken Vereins, berichtete über die Aktivitäten des Glückauf-Aushängeschilds. Vor allem wies sie auf den mangelnden Nachwuchs bei den Helfern im Hintergrund hin: "Im Moment sind wir noch gut versorgt, aber wir brauchen mehr Papas und Mamas, die uns unterstützen."

Keine Hallenzeiten

Dabei rief Porsch vor allem die Eltern, deren Kinder bei den "Früchtchen", der Jugend- oder Juniorengarde, dabei sind, zu verstärktem Engagement auf. Wie schon in den vergangenen Jahren wird sich die Stadtgarde auch in diesem Sommer wieder auf dem Marktplatzfest und beim Tag der Vereine im Juli präsentieren.

Für Kopfzerbrechen im Verein sorgt derweil die Einschränkung der Hallennutzungen, die ab September ein echtes Problem werde, wenn die Stadtverwaltung bis dahin keine Lösung findet. Die alte Realschulturnhalle schließt bekanntlich ab Mitte Juli und wird bis Jahresende saniert; die Sanitäranlagen der Christian-Sammet-Halle werden ebenfalls runderneuert. Daher fällt auch dieser Trainings- und Turnierort vorerst weg. Der Verein steht mit der Stadtverwaltung in Gesprächen und hofft auf eine rasche Lösung.

Im Tischtennis freuten sich die Aktiven über eine recht gute Saison 2016/2017. So hat die erste Herrenmannschaft in der Vorsaison nicht nur den Klassenerhalt geschafft, sondern auch mit einem "für alle überraschenden" dritten Platz in diesem Jahr überzeugt. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung seien ein niedriger Krankenstand, wenige verletzungsbedingte Ausfälle und eine verbesserte Trainingsbeteiligung gewesen. Zwei Herren-Mannschaften in der zweiten und vierten Kreisliga werden die kommende Saison bestreiten.

Im Kinder- und Jugendbereich wird es eine Jugendmannschaft geben, gleichzeitig will Spartenleiter Traßl den Nachwuchs auf Turniere schicken. Denn: "Die Jugend muss spielen und braucht Wettkampf." Wenn es die Hallensituation zulässt, richtet die Tischtennis-Sparte auch wieder Turniere beim "Bavarian TT-Race" des Bayerischen TT-Verbandes aus.

Zum Ausklang des Abends wurden langjährige Mitglieder geehrt: Reinhold Gebhard hält dem Verein seit 40 Jahren die Treue; Günter Nowak, der dem SV Glückauf bereits mit elf Jahren als Fußballer beigetreten ist, wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Der scheidende Vereinsvorsitzende wurde mit einem Präsent und dem Wunsch, er möge sich noch lange im Verein einbringen, verabschiedet.

