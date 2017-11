Ex-Rektor über Mamdoh A.: "Das hätte ich nie gedacht"

PEGNITZ - Bernd Zimmermann kennt Mamdoh A., den jungen Syrer, der nun in Untersuchungshaft sitzt, weil man ihm die Vorbereitung zu einem terroristischen Anschlag zur Last legt. Zimmermann ist ehemaliger Rektor der Christian-Sammet-Mittelschule, die der 18-Jährige bis zu seiner Verhaftung besuchte. Und Zimmermann kann sich nicht erklären, was in dem jungen Mann vorgegangen sein muss. Ebenso die Helferorganisationen vor Ort.

Dieses Foto zeigt Mamdoh A., der in Pegnitz lebte. © Ralf Münch



"Er war freundlich, nett und umgänglich", sagt Zimmermann über Mamdoh A. Der ehemalige Rektor beschreibt den Syrer mit den Worten "unauffällig und normal". Zimmermann ist schockiert, dass der ehemalige Schüler offenbar einen Bombenanschlag plante. "Das hätte ich nie gedacht." Was meint die aktuelle Schulleitung? "Ich kann dazu nichts sagen", sagt Mittelschulrektor Thorsten Herzing.

Auch die Organisationen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind, können oder wollen sich zum Einzelfall nicht äußern. Sie geben aber bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit mit jungen Asylbewerbern. Der Umgang mit einer möglichen Radikalisierung ist sehr wohl ein Thema unter den Helfern. Sie werden teilweise geschult, arbeiten auch mit Behörden zusammen, wenn ihnen etwas auffällt.

So jedenfalls hält es Condrobs, einer der größten überkonfessionellen Träger für soziale Hilfsangebote in Bayern. In einer Condrobs-Einrichtung wohnte Mamdoh A. bis zur Volljährigkeit. Danach betreute ihn die Organisation in dessen eigenen Wohnung weiter. Ein bis zwei Mal pro Woche sei der junge Mann zu Hause besucht worden, teilte das Landratsamt Bayreuth mit.

Wie kann es dann sein, dass niemand etwas mitbekommen hat, wie Mamdoh A. sich radikalisierte? "Wir schauen da schon genau hin", sagt Karin Wiggenhauser, Bereichsgeschäftsführerin bei Condrobs in München. Wir, das sind vor allem die ausgebildeten Leute vor Ort in den Einrichtungen. Sie achten bei den jungen Leuten auf Veränderungen des Äußeren und der Verhaltensweisen. Wenn die Flüchtlinge plötzlich Frauen zur Begrüßung nicht mehr die Hand reichen oder Feindbilder aufbauen. Wiggenhauser sagt, dass die ausgebildeten Betreuer in den Einrichtungen das dann besprechen und die Behörden einschalten. Das reicht vom Jugendamt bis zum Verfassungsschutz.

Die Christian-Sammet-Schule besuchte Mamdoh A. bis zu seiner Verhaftung. Dem 19-Jährigen wird zur Last gelegt, einen Terroranschlag geplant zu haben. © Eva Böhm



Aber all diese äußeren Anzeichen fehlten bei Mamdoh A. offenbar. Ein Umfeld, in dem radikales Gedankengut gedeihen könne, gebe es in Pegnitz nicht, sagt Susanne Bauer. Die Grünen-Politikerin engagiert sich auch im Unterstützerkreis in Pegnitz. "Da passiert vielleicht viel zu Hause am Computer, und Außenstehende bekommen nichts mit", sagt sie. Das deckt sich mit Aussagen aus Ermittlerkreisen, dass bei Mamdoh A. Propagandamaterial der Terrororganisation Islamischer Staat gefunden worden sei.

Salafisten oder andere radikale Islamisten seien in Pegnitz noch nie in Erscheinung getreten, sagt Bauer. Sie hofft nun, dass die Vorkommnisse sich nicht negativ auf das Zusammenleben in der kleinen Stadt auswirken. "Auf den ersten Schreck folgt hoffentlich wieder Gelassenheit und Besonnenheit."

Dem Vernehmen nach soll es bei der Verhaftung von Mamdoh A. in Pegnitz einen nächtlichen SEK-Einsatz gegeben haben. In den frühen Morgenstunden seien Einsatzkräfte in die Wohnung eingedrungen. Dass die Behörden nicht sofort an die Öffentlichkeit gegangen seien, will Susanne Bauer nicht kritisieren. Aber irgendwann hätte schon etwas kommen müssen, findet sie. "Es ist schon schade, dass wir in Pegnitz das erst viel später über die Zeitung erfahren haben."

Anna Westermann ist bestürzt über die Ereignisse. Die Vorsitzende des Bayreuther Vereins Bunt statt Braun und Beauftragte für Flüchtlingsarbeit des Evangelischen Dekanats sagt: "Das habe ich mir nicht vorstellen können."

Wie Westermann schildert, seien die ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit mit den Umständen vertraut, die Flüchtlinge zu potenziellen Attentätern machen können. Hinweise auf die Radikalisierung bleiben den Ehrenamtlichen nicht zwangsweise verborgen. Im Oktober 2016 habe es eine Schulung für Helfer im Bayreuther Kolpinghaus durch das Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung gegen Salafismus gegeben. Eingeladen hatte die Regierung von Oberfranken.

Wirksames Mittel

Ein wirksames Mittel gegen Radikalisierung sei, jungen Menschen Perspektiven für ein Leben in Deutschland zu vermitteln. Doch auch das schützt vor bösen Enttäuschungen nicht, wie der Pegnitzer Fall zeigt. "Man kann bei niemandem etwas ausschleißen", sagt Westermann. Sie sei gleichzeitig auch erleichtert – wegen des schnellen und hochprofessionellen Handelns der Polizei, die Mamdoh A. festsetzte.

An der künftigen Arbeit von Bunt statt Braun werde die Festnahme des jungen Mannes nichts ändern. "Wir werden weiter machen wie bisher", sagt Westermann. "Wir dürfen uns von der Angst nicht lähmen lassen. Wir müssen uns weiter für ein friedliches Miteinander einsetzen."

Katharina Igl, Udo Bartsch und Moritz Kircher