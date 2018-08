Exhibitionist treibt in Grafenwöhr sein Unwesen

Dunkelhäutiger Mann entblößte sich gleich zwei Mal vor einer Frau

GRAFENWÖHR - Ein zirka 25 bis 30-jähriger Mann belästigte am Samstag eine Frau in Grafenwöhr sexuell. Der Täter entblößte sich nach Angaben der Polizei gleich zwei Mal vor seinem Opfer.

Der Exhibitionist war gegen 12 Uhr in der Unteren Torstraße, Höhe Stadtpark, unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, entblößte sich der Mann gleich zwei Mal beim Vorbeigehen gegenüber der Frau. Diese setzte sich verbal zur Wehr, sodass der Täter zu einem am Pavillon abgestellten Fahrrad flüchtete und durch die Parkanlage in Richtung Neue Amberger Straße davonfuhr.

Die Frau beschreibt den Täter als dunkelhäutig, zirka 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er war schlank und mit einer braunen Hose sowie einer braunen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Eschenbach unter der Telefonnummer 09645/920421 entgegen.

