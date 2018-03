Experte schult in Pegnitz Postboten im Umgang mit Hunden

Hunde verhalten sich wie kleine Kinder — Leckerlis haben sich als Schutz nicht bewährt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Es gibt viele Legenden, die in den Köpfen der Menschen herumspuken. Eines davon ist das Thema, dass Postboten und Hunde wie Hund und Katz wären. "Ein Gerücht? Alles andere als das", sagt Erwin Nier, Pressesprecher der Post – und verlagert kurzerhand ein Hundetraining für Postboten nach Pegnitz.

Hundetraining für Postboten in der Pegnitzer Postverteilstation. Foto zeigt (von links) Markus Herzing, Heike Brendel, Eugenia Appelhans, Manja Kröning, Benjamin Kugler, Nadine Rauppach, Christian Zirkler, Lars Lüder, Gabriele Brendel, Josef Adam, Helga Häfner, Stefan Brendel, Claudia Rascher, Christian Schertel. © Ralf Münch



Hundetraining für Postboten in der Pegnitzer Postverteilstation. Foto zeigt (von links) Markus Herzing, Heike Brendel, Eugenia Appelhans, Manja Kröning, Benjamin Kugler, Nadine Rauppach, Christian Zirkler, Lars Lüder, Gabriele Brendel, Josef Adam, Helga Häfner, Stefan Brendel, Claudia Rascher, Christian Schertel. Foto: Ralf Münch



Nier weiß, wovon er spricht, als er sagt, dass es ein großes Problem für die Post sei, dass es immer wieder Verletzte wegen Hundeangriffen gebe. Er war selber einmal Postbote. "In meinem früheren Zustellbezirk hatte ich eine Straße mit einem Supermarkt, einer Bäckerei, einer Metzgerei, einem Blumenladen. Am Ende der Straße stand ein Haus. Die hatten dort einen Schäferhund. Sobald ich in die Nähe des Hauses gekommen bin, ist der Hund völlig ausgeflippt. Mir wurde von einem Hundetrainer gesagt, dass es vielleicht die ganzen verschiedenen Gerüche seien, die die Nase des Hundes überfordern."

Es gibt auch Pegnitzer, die Erfahrungen mit ihren Hunden und ihren Postboten gemacht haben, etwa Karina Grellner: "Wir hatten mal eine Postbotin, die schreiend über die Straße gerannt ist und sich hinter dem Postauto versteckt hat, als unser Hund rauskam. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Dabei hat sich unser Hund nur über die Post gefreut."

Mit Hundefutter beliefert

Der Vorschlag, dass die Postboten mit Leckerlis sich den Hund zum Freund machen sollen, kommt von Katrin Weidinger. Auf die Frage an Monika Bußinger, Zustellstützpunktleiterin der Deutschen Post in Lauf an der Pegnitz, ob das eine Alternative sei, schüttelt sie sofort den Kopf: "Bis vor etwa vier Jahren hatten wir das tatsächlich so gemacht. Wir haben sämtliche Zustellbezirke mit Hundefutter beliefert."

Doch der Schuss ging gewaltig nach hinten los und verursachte nur noch mehr Probleme. Denn sobald ein Postbote einen anderen vertritt, und der hat dann kein Leckerli dabei, werde der Hund umso wütender. Bußinger ist Leiterin von 310 Mitarbeitern, im vergangenen Jahr fielen vier von ihnen wegen Hundebissen aus.

Und der Hundetrainer (der namentlich nicht genannt werden will), der im nordbayerischen Raum Postboten schulte, wie sich Hunden gegenüber zu verhalten haben, und der mit seinen beiden Hunden Rock, einem belgischen Schäferhund, und Hannah, einem Labrador, in Pegnitz war, erklärt auch warum: "Machen sie das ja nicht. Ein Hund ist ja nicht doof. Stellen Sie sich vor, er hört jeden Tag zu einer bestimmten Zeit das Postauto. Da denkt er sofort ,ja, jetzt gibt es Futter’. Doch plötzlich gibt es keines. Wenn ein kleines Kind keine Süßigkeiten bekommt, dann schreit es herum und stampft auf den Boden. Ein Hund macht das dann eben anders."

Nachdem man versucht hatte die Hunde mit Leckerlis an sich zu gewöhnen, gab es tatsächlich mehr Verletzte durch Hundebisse als ohne. Dann ist man wieder davon abgekommen.

Auch Teamleiter wurde verletzt

Es sind 20 Postboten, die an diesem Morgen um den Hundetrainer herum stehen und ihm zuhören. Und eigentlich kann jeder eine Hundegeschichte erzählen. Auch der Teamleiter des Pegnitzer Verteilzentrums, Christian Dotzler, wurde schon von einem Hund gebissen, danach war er etwa drei bis vier Wochen krank geschrieben. Das passierte, als er etwas ausliefern wollte und ein Hund um die Ecke rannte.

Er flüchtete in sein Postauto. "Ich hab mich dann auf die Kisten im Auto geschmissen. Der Hund hat mich trotzdem an der Schulter erwischt, während sein Halter hinterher rannte und krampfhaft versuchte ihn von mir weg zu ziehen." Und erst im vergangenen Jahr gab es in Pegnitz den Ausfall eines Postboten aufgrund eines Hundeangriffs. "Hunde sind bei uns wirklich ein großes Thema", so Bußinger.

Nadine Raupach arbeitet bei der Post und hat einen Hund. Sie sagt: "Mein Hund macht grundsätzlich nichts und bellt nur. Wobei er sich nach kurzem Motzen dann über meine Kollegen freut. Und bei der Zustellung kommt es immer auf den einzelnen Hund der Kundschaft an, ob ich auf das Grundstück gehe. Es gibt auch Hunde, die tun dem einen Kollegen nichts, dem anderen aber schon und können den nicht leiden."

Der Hundetrainer erläutert Abwehrmöglichkeiten. Etwa einen Koffer, den man mit sich führt und den man in Falle des Falles zwischen sich und den Hund hält. Oder einen Regenschirm, den man auch schnell und überraschend aufspannen kann, so das der Hund verwirrt ist oder mit dem Regenschirm nach den Hund stochert. Doch meistens fehlt dafür die Zeit. Und die fehlende Zeit ist womöglich auch ein Grund, weshalb viele Hunde auf Postboten so reagieren wie sie es tun. Denn man hat ein enges Zeitfenster. Die Post muss möglichst schnell an den Kunden gebracht werden. Deshalb sind die Zusteller auch flott unterwegs. Und dieser schnelle Schritt könnte von einem Hund als Angriff in seinem eigenen Revier gedeutet werden. Und das will er natürlich verteidigen.

Es wird auch der Ratschlag gegeben, dass man auch mal kräftig auf den Boden stampfen soll und laut werden. Postbotin Helga Häfner: "Ich habe auch so einen Fall. Das hatte ich tatsächlich schon probiert. Der Hund hinter dem Zaun wurde nur noch ärgerlicher. Ich bin dann nicht auf das Grundstück."

Denn selbst wenn sich der Hund nicht frei auf dem Gelände, sondern gerade im Haus aufhält, ist es schon passiert, dass er, sobald der Hundehalter die Tür öffnet, plötzlich durch diese entwischt und in den Angriffsmodus geht. "Wenn wir keine Post ausliefern können, dann versuchen wir, sie beim Nachbarn abzugeben. Wenn der sie nicht annehmen will, dann wird es schwierig. Wir hinterlassen dann Nachrichten, etwa am Zaun, dass es uns nicht möglich war auszuliefern. Und bitten, in Zukunft uns das möglich zu machen.

Wenn jemand aber absolut beratungsresistent ist, dann haben wir sogar die Möglichkeit ihn auszuschließen", sagt Bußinger. In Pegnitz ist das zwar noch nicht passiert, aber die Möglichkeit wäre gegeben. Post gäbe es dann keine mehr, bis der Hundehalter dafür gesorgt hat, das diese auch gefahrlos ausgeliefert werden kann.

Erwin Nier findet einee Hundehaftpflichtversicherung sinnvoll: "Sonst wird das richtig teuer." Der Hundehalter hafte für seinen Hund, auch wenn der Postbote sich auf dessen Grund befindet. Es gibt zwar einige Erklärungsansätze, weshalb Hunde partout nicht mit den Postboten können. "Ein kleines Mysterium wird es immer bleiben", sagt Nier. Und nein, es ist eben kein Gerücht.

RALF MÜNCH