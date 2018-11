Externer Fachmann soll in den Aufsichtsrat des Klinikums

Kein "Rücktritt vom Rücktritt": Kreisrat Edmund Pirkelmann will nicht ins Gremium zurück — Regierung moniert fehlende Unterschrift - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Für eine langwierige Debatte im Kreisausschuss sorgte der Rücktritt von Kreisrat Edmund Pirkelmann (FWG) aus dem Aufsichtsrat des Klinikums Bayreuth – gepaart mit der Frage, wer seine Nachfolge antreten soll. Dabei vertritt die Rechtsaufsicht neuerdings die Meinung, dass der Entschluss des Waischenfelder Bürgermeisters in der aktuellen Form noch gar nicht wirksam sei, weil er nur per Mail und somit ohne rechtsverbindliche Unterschrift erfolgt ist.

Edmund Pirkelmann Foto: Privat



Abgezeichnet hatte sich die Entscheidung Pirkelmanns, die er schließlich am 1. Oktober verkündet hat, schon länger. "Rechtschaffene Menschen sind in dem Gremium wohl nur noch bedingt erwünscht", kritisierte er. Es könne doch nicht sein, dass ein Aufsichtsrat für jede Information, die ihm zustehe, einen Antrag stellen müsse. "Wie soll man da, wie es der Name eigentlich sagt, Aufsicht ausüben?", fragte Pirkelmann.

Denn Aufsichtsräte seien seiner Meinung nach nicht nur dazu da, brav zuzuhören und dann bei Bedarf zustimmend die Hand zu heben. Sie hätten vielmehr eine Kontrollfunktion, die ihnen aber aus der Hand genommen werde, weil es in jeder Hinsicht an Transparenz fehle. In den folgenden Wochen wurde nicht nur in der FWG-Fraktion die Frage der Nachfolge kontrovers diskutiert. Weil es für Aufsichtsräte keine Verhinderungsvertreter gebe, sondern nur eine Vertretung im Fall des Ausscheidens, kam zunächst der Name des dafür gewählten Manfred Porsch aus Speichersdorf ins Gespräch. Doch eigentlich wollten die Freien Wähler, die die derzeitige Führung des Klinikums mit der Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (BG) und Landrat Hermann Hübner (CSU) für überfordert halten, den Posten extern mit entsprechender fachlicher Qualität besetzen. Dies sei zwar nach der Gemeindeordnung zulässig, wie der Jurist des Landratsamts, Daniel Frieß, Fraktionssprecher Hans Hümmer bestätigte, doch womöglich müsse dafür erst die Geschäftsordnung des Klinikums geändert werden, deren genauer Wortlaut bislang laut Hümmer nicht kommuniziert wurde.

Hümmer springt ein

Wenn das Thema nun im Kreisausschuss nicht abschließend behandelt werden konnte, so deshalb, weil die Regierung von Oberfranken erst nach der Veröffentlichung der Tagesordnung darauf hingewiesen habe, dass die Mitteilung Pirkelmanns per Mail rechtlich nicht wirksam sei, weil eine Unterschrift von Hand fehle. Dies soll nun formell nachgeholt werden, denn laut Pirkelmann wird es einen "Rücktritt vom Rücktritt" nicht geben. Bis zu einer endgültigen Klärung der Fragen übernimmt Hans Hümmer aus Trockau den der FWG zustehenden vakanten Posten im Aufsichtsrat. Anschließend soll ein externer Fachmann benannt werden.

