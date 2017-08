Fahndungserfolg: Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Kradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt — Auf Straße liegen gelassen - vor 45 Minuten

BAYREUTH - Bei einem Verkehrsunfall in der Albrecht-Dürer-Straße ist der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Ein Unfallbeteiligter flüchtete, konnte aber im Zuge der Fahndung ermittelt werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in der Nacht zu Sonntag mehrere Stunden auf Trab gehalten. Um 0.35 Uhr hatten Zeugen einen Unfall zwischen einem Auto und einem Kradfahrer in der Albrecht-Dürer-Straße an der Einmündung zur Johann-Sebastian-Bach-Straße gemeldet.

Als dort die Streife eintraf, lag der 20-jährige Kradfahrer schwer verletzt auf der Fahrbahn. Zeugen gaben an, der am Unfall beteiligte Pkw sei in Richtung der Johann-Sebastian-Bach-Straße weggefahren. Es sollte sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben, ein Kennzeichen war nicht bekannt. Die Beamten leiteten daraufhin eine Fahndung nach Fahrzeug und Fahrer ein.

Das 20-jährige Unfallopfer wurde vom Notarzt versorgt und mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Autoteile führten zum Halter

Die Beamten konnten anhand von Fahrzeugteilen am Unfallort Details zu dem gesuchten Fahrzeug ermitteln und es knapp zwei Stunden später in einer Seitenstraße unweit des Unfallortes ausfindig machen. Der Besitzer des Wagens wurde in seiner Wohnung angetroffen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,44 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt und bei dessen 22 Jahre alten Halter eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser bezichtigte nun einen Angehörigen, den Pkw entwendet und damit den Unfall verursacht zu haben.

Folglich statteten die Beamten dem 22-jährigen Verwandten einen Besuch ab und führten auch bei ihm eine Blutentnahme durch, nachdem ein Alkotest 0,76 Promille angezeigt hatte. Von beiden Verdächtigen wurde außerdem die Oberbekleidung sichergestellt, um sie mit Spuren am Fahrersitz abzugleichen.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

nn