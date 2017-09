Fahrbahnsanierung in Auerbach schreitet rasch voran

An der Michelfelder Straße hat bereits der nächste Bauabschnitt begonnen, noch ehe der erste fertig ist - vor 56 Minuten

AUERBACH - Aufatmen bei den Anwohnern der Siedlung am Rosenhof: Seit einigen Tagen müssen die Bürger nicht mehr über den Kellerberg und die Bundesstraße 85 in die Stadt fahren, sondern können wieder den direkten Weg nehmen.

Die Sanierungsarbeiten in der Michelfelder Straße werden unter Hochdruck vorangetrieben. Noch vor Abschluss des ersten Bauabschnittes hat man schon mit dem Weiterbau begonnen. © Brigitte Grüner



Bei der Sanierung der Michelfelder Straße hat bereits der nächste Bauabschnitt begonnen, obwohl das erste Teilstück noch nicht komplett fertig ist.

Der Kellerberg wird bis in den Herbst hinein gesperrt sein. Auf diesem letzten Stück zwischen Innenstadtbereich und Bundesstraße ist nicht nur eine Sanierung des Fahrbahnbelags nötig. Auch der Oberflächenwasserkanal wird erneuert.

Neues Geländer

Im Bereich des Kellerberges bekommt der Steg des Fuß- und Radweges zudem einen neuen Brückenbelag und ein neues Geländer. Die großen Linden an der Straße sollen erhalten werden.

Kanalbauarbeiten waren auch zwischen der Einfahrt zum Rosenhof und dem Stadtweiher erforderlich. Bei der gesamten Sanierung der Michelfelder Straße wurde und wird viel Geld "vergraben".

Aber auch für die Sicherheit wurde viel getan. Die Straße wurde mit 6,5 Metern Breite deutlich großzügiger angelegt. Die Querungshilfe für Fußgänger zwischen Klosterweg und Gehweg am Stadtweiher wurde ebenfalls größer.

Auch die Bushaltestellen unterhalb der Realschule werden auf vier Meter Tiefe verbreitet. Die Haltestelle für die Busse aus Richtung Pegnitz wurde verlegt und liegt künftig gut 50 Meter weiter stadteinwärts.

Haltestellen noch nicht asphaltiert

Nutzen können die Schüler die Haltestellen derzeit aber noch nicht. Sie sind zwar grundsätzlich angelegt, aber noch nicht asphaltiert. An den Bordsteinen ist der künftige Standort ersichtlich. Bis alles fertig ist, werden die Ersatzhaltestellen in der Marienstraße angefahren. Die Fahrbahn wurde bislang bis zur Einfahrt in die Krankenhausstraße asphaltiert, die Deckschicht muss noch aufgebracht werden.

Die Maßnahme ist mit 902 000 Euro veranschlagt. Die Michelfelder Straße ist eine der am meisten befahrenen Straßen in Auerbach. Verkehrszählungen haben ergeben, dass alleine zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr mittags rund 1600 Fahrzeuge durch die Straße rollen.

BRIGITTE GRÜNER