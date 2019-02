In Auerbach hatten am Samstagabend ab 19.11 Uhr die Narren das Zepter in der Hand. Die Faschingsgesellschaft zelebrierte ihre Prunksitzung. Der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft Auerbach, Daniel „Danny“ Schuster trat bei der ersten Prunksitzung am Samstag mehrmals auf das Gaspedal. „Manege frei“ hießt es für die über 100 Aktiven auf der Bühne des Kolpingsaals und für ein Publikum in bester Faschingslaune.