Fahrer überstand Überschlag bei Pegnitz unverletzt

Münchner BMW kam wegen überhöhter Geschwindigkeit auf nasser A9 von der Fahrbahn ab - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Trotz eines Überschlags nahe der A9-Rastanlage Pegnitz überstand ein BMW-Fahrer einen Regenunfall unverletzt. An seinem Wagen entstand hoher Sachschaden.

Am frühen Dienstagmorgen kam ein 46-jähriger Münchner mit seinem BMW auf der Autobahn in Richtung Norden kurz nach der Rastanlage Fränkische Schweiz von der regennassen Fahrbahn ab. Er schleuderte wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in die Schutzplanke und überschlug sich in der benachbarten Böschung.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, stieg aus dem schwer beschädigten Auto aus und wartete bereits auf die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg.

