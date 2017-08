Fahrerkabine als Schlafzimmer ist nun tabu

AUERBACH - Für alle Lkw-Fahrer in Deutschland gilt seit Mitte des Jahres das Gesetz, dass sie ihre Wochenruhezeit von 45 Stunden nicht mehr in ihrer Fahrerkabine verbringen dürfen. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Fahrer in dieser Zeit entweder in einem Hotel unterkommen oder die Ruhephase zu Hause verbringen. Die Meinungen zu diesem Gesetz sind bei den Speditionen ziemlich geteilt.

Eine Lkw-Phalanx in der Raststätte Fränkische Schweiz: Obwohl die meisten Langstrecken-Laster über komfortabel ausgebaute Schlafkabinen und Klimaanlagen verfügen, schreibt der Gesetzgeber neuerdings vor, die vorgeschriebenen Ruhephasen nicht im Auto zu verbringen. © Ralf Münch



"Das Gesetz ist durchaus sinnvoll", ist Ilhan Altincik, Disponent der Spedition "Alfred Böhm GmbH", überzeugt. Deutschland würde so deutlich wettbewerbsfähiger werden. Ausländische Fahrer, die zeitweise an die drei Monate mit ihrem Fahrzeug unterwegs sind, würden so auch gezwungen, "effektivere Pausen einzulegen". Gemeint sind hauptsächlich Fahrer aus Osteuropa wie Rumänien, Bulgarien oder Polen. Der Vorteil, dass diese Fahrer sehr wenig Geld kosten, fällt so automatisch weg, wenn die Speditionen ihnen zusätzlich Hotelaufenthalte für die Wochenruhezeit finanzieren müssen.

Eine Verkürzung der Wochenruhezeit ist erlaubt, sofern es einen entsprechenden Ausgleich gibt. "Wir von der ,Alfred Böhm GmbH‘ handhaben es so, dass unsere Fahrer eine Woche mit sechs Schichten fahren, dann 24 Stunden Pause machen müssen und nochmal sechs Schichten innerhalb einer Woche fahren. Danach verbringen die Fahrer ihre 45 Stunden Wochenruhezeit zu Hause", betont Altincik.

Während der Schichten werde natürlich die vorgeschriebene Ruhezeit von mindestens elf Stunden eingehalten.

Leonhard Deiml, Leiter des Transportunternehmens "Deiml Leonhard GmbH & Co. KG" ist kein Freund dieser Vorschrift. Seiner Meinung nach sei dieses Gesetz "ein Luftgesetz", das nicht richtig greifen könne. "Wenn die Fahrer nach Italien unterwegs sind, geht es gar nicht anders, als dass sie ihre Wochenruhezeit im Lkw verbringen", sagt Deiml und fügt hinzu: "Erstens sollen sie den Lastzug nicht zu lange unbeaufsichtigt lassen, zweitens gibt es gar nicht genug Unterkunftsmöglichkeiten für die Fahrer."

Er hält dies auch für unnötig, da Laster "schöne Fahrhäuser mit Klimaanlage" hätten und in Wohnwagen ja auch problemlos mehrere Wochen Urlaub gemacht würden. Außerdem weist er auf die unvorhersehbaren Ereignisse wie lange Staus hin, die dazu führen, dass die Fahrer nicht nach Hause kommen können.

Wenn dieses Gesetz richtig greifen solle, müssten laut Deiml zunächst andere Voraussetzungen erfüllt werden, wie zum Beispiel der Bau von Unterkünften an Rastplätzen, die speziell für Lkw-Fahrer geeignet sind.

Andreas Götz, der "Götz Transporte" leitet, ist überhaupt nicht der Meinung, dass die Fahrkabine eines Lkws komfortabel genug ist, um in ihr die Wochenruhezeit zu verbringen: "Die Fahrer brauchen eine gewisse Ruhezeit, um ihren Akku wieder aufladen zu können", betont Götz. "Da reichen zweieinhalb Quadratmeter nicht."

Dass die Trucker voll ausgeruht wieder in den Verkehr starten könnten, sei nach 45 Stunden im Lkw nicht gegeben. Die Auftragslage in Götz‘ Unternehmen sei glücklicherweise so, dass die Fahrer "jedes Wochenende ihre Wochenruhezeit zu Hause verbringen können".

