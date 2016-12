Fahrverbot nach Urintest an der Rastanlage Pegnitz

Mittelfranke war zum wiederholten Mal unter Drogeneinfluss - 20.12.2016 12:47 Uhr

PEGNITZ - Zum wiederholten Mal wurde ein Mann aus Mittelfranken bei einer Fahrt unter Drogeneinfluss erwischt. Ihm drohen jetzt ein erhöhtes Bußgeld und mehrere Monate Fahrverbot.

Am Montagabend wurde der 26-jährige Fahrer eines VW mit Nürnberger Zulassung an der Rastanlage Pegnitz in Fahrtrichtung München einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Mann Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt wurden, war ein Urintest die Folge. Dieser ergab, dass der junge Mann Cannabis konsumiert hatte.

Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits im Oktober dieses Jahres in gleicher Weise aufgefallen. Er muss nun mit einem erhöhten Bußgeld und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

rr