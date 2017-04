Fahrzeug einer Wandergruppe angefahren

Verursacher des Unfalls auf einem Parkplatz an der B85 flüchtete - vor 1 Stunde

HORLACH - Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 10.30 und 15:45 Uhr auf einem der langgezogenen Parkplätze an der B85, zwischen der Autobahnauffahrt zur A9 und Michelfeld, der Audi A4 eines Teilnehmers einer Wandergruppe angefahren.

Dem Schaden nach zu urteilen geschah dies, als der unbekannte Unfallflüchtige versuchte, links neben dem später beschädigten Fahrzeug einzuparken. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Gefährt mit roter Farbe handelte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/99060 zu melden.

