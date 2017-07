Fahrzeuge mutwillig beschädigt

14-Jährige wollten "Blödsinn" machen - vor 13 Minuten

AUERBACH - Mehrere Anrufer teilten der Polizei Auerbach am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, mit, dass zwei männlichen Personen gegen geparkte Autos am Schwemmweiher (Großparkplatz Place de Laneuveville) an der Neuhauser Straße in Auerbach treten würden.

Die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Auerbach nahm kurz darauf zwei Jugendliche in Empfang, die von zwei Zeugen am Tatort festgehalten wurden. Bei den beiden Tätern handelt es sich um gleichalterige 14-jährige Schüler aus Auerbach.

Bislang wurden fünf Fahrzeuge festgestellt, die sie mit Fußtritten traktiert hatten. Die entstandene Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Ein Alkomatentest ergab, dass beide Jungs alkoholisiert waren. Als Grund für ihre Tat gab einer der beiden Täter an, dass sie „Blödsinn“ machen wollten.

Die beiden Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Beide bekommen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Fahrzeugbesitzer, die zur betreffenden Zeit ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt haben, werden gebeten, bei Feststellung entsprechender Schäden, sich mit der Polizeiinspektion Auerbach unter Telefon (09643)9204-0 in Verbindung zu setzen.

