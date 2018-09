In den frühen Morgenstunden ist ein Mann auf der A9 nahe Pegnitz ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Autobahn in Fahrtrichtung München getreten und dann von mehreren Fahrzeugen überrollt worden. An der Rastanlage Fränkische Schweiz alarmierten die Unfallbeteiligten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. © NEWS5 / Merzbach