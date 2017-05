"Fairtrade"-Prädikat für Mittelschule Auerbach

Auszeichnung bei Festakt überreicht — Präsentationen über Afrika — Gebäck von jungen Flüchtlingen - vor 52 Minuten

AUERBACH - Die Mittelschule heißt jetzt offiziell "Fairtrade School". Die entsprechende Auszeichnung wurde jetzt überreicht.

Lea Hecht und Meike Diertl (v.l.) nahmen stellvertretend für das Fairtrade-Team der Mittelschule die Auszeichnung zur Fairtrade-School von George Meister entgegen. © Brigitte Grüner



Der "Besondere Schultag", den Lehrer und Schüler seit Tagen vorbereitet hatten, war der würdige Anlass für den Festakt. Strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen und fröhliche Schüler bildeten den Rahmen der Veranstaltung, die im Schulhaus und am Außengelände durchgeführt wurde. Das Motto des Schulfestes passte zum Prädikat "Fairtrade", denn es war unter dem Thema "Eine Welt" gestaltet worden.

Die Klassen hatten sich einiges einfallen lassen. Es gab Präsentationen über die Länder Afrikas und über die Heimatländer der jungen Flüchtlinge, die seit dem Vorjahr in der Schule unterrichtet werden. Eine Klasse stellte Spiele aus aller Welt vor, eine andere hatte sich über Freizeitbeschäftigungen rund um den Globus schlau gemacht und Aktivitäten vorbereitet.

Selbst hergestellte Naturkosmetik war ein weiterer Programmpunkt, der vor allem die weiblichen Gäste interessierte. Mit einem Stand war auch der örtliche Eine-Welt-Laden vertreten. Einen "Car boot sale", einen englischen Flohmarkt, veranstaltete die Klasse 5 a. Textilien, Bücher oder Spielsachen hatten die Schüler von zu Hause mitgebracht und verkauften diese günstig.

Häppchen mit fairen Lebensmitteln und regionalen Produkten waren lecker beim Schulfest an der Mittelschule Auerbach. © Brigitte Grüner



Die beiden 9. Klassen boten an ihrem gemeinsamen Stand "faire Häppchen" mit regionalen Produkten oder Brotaufstrichen aus dem Eine-Welt-Laden an. Leckeres Gebäck aus ihren Herkunftsländern hatten die Schüler der Übergangsklasse gebacken. Eine Sonderausgabe zum Thema "Fair-Trade" verteilte das Team der Schülerzeitung. Viel Anklang fand das Theaterstück, das die Schulspielgruppe unter der Leitung von Martin Nickl einstudiert hatte. Das Thema "Leidenschaf(f)t Kaffee" spielte auf schwierige Arbeitsbedingungen der Helfer bei der Kaffeeernte an.

Vize-Bürgermeister Herbert Lehner lobte die engagierte Schulfamilie, die jedes Jahr mit verschiedenen Aktivitäten von sich reden mache. Die Urkunde und das Logo als "Fairtrade-School" überreichte George Meister.

Er kommt aus Sulzbach-Rosenberg und ist als Referent unterwegs. Die Mittelschule ist die zweite im Landkreis Amberg-Sulzbach ausgezeichnete Schule. Das Schulfest 2017 wurde vom Elternbeirat unter der Leitung von Susanne Wagner mitorganisiert. Es war auch in diesem Jahr wieder ein internationales Fest für die gesamte Schulfamilie.

BRIGITTE GRÜNER