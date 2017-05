Fälle häufen sich: Der Bienenklau geht um

Harter Winter und die Varroa-Milbe rufen vielerorts Langfinger auf den Plan - vor 3 Stunden

PEGNITZ/AUERBACH - Der Bienenklau geht um: Bienenkästen im Wert von immerhin 20.000 Euro waren vor wenigen Wochen am oberbayerischen Riegsee gestohlen worden. Das ist aber kein Einzelfall. Auch im Raum Eichstätt wurden jetzt zwei Bienen-Diebstähle angezeigt, ebenso wie in Hahnbach.

Die Bienen „aus Nachbars Garten“ verlocken so manchen Züchter oder sogar organisierte Banden zum Diebstahl ganzer Völker. Die Polizei hält die Aufklärungschancen bei solchen Straftaten für gering. © Stefan Thomas/dpa



Die Bienen „aus Nachbars Garten“ verlocken so manchen Züchter oder sogar organisierte Banden zum Diebstahl ganzer Völker. Die Polizei hält die Aufklärungschancen bei solchen Straftaten für gering. Foto: Stefan Thomas/dpa



In München wird angenommen, dass der harte Winter der Grund für den vermehrten Klau von Bienenvölkern ist. Viele Imkervereine im Raum Pegnitz/Auerbach teilen diese Meinung. Rudi Schatz ist Vorsitzender des Imkervereins Auerbach. Ihm sind heuer aber keine Diebstähle bekannt. Falls jemand bemerke, dass Tiere fehlen, solle das direkt an ihn gemeldet werden. "Es ist eine Sache der Versicherung und ich muss mir das dann ansehen. Außerdem muss die Polizei verständigt werden."

Dass die Diebstähle bei München mit dem harten Winter zusammen hängen, hält er für realistisch. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wir hatten dieses Jahr nur zirka 20 Prozent Verluste", sagt der Züchter. Dieser Prozentsatz sei normal. Ein Teil der Tiere sterbe meist schon im Herbst, der andere Teil Anfang des Jahres. Für ihn ist klar, dass es sich bei den Dieben ebenfalls um Züchter handele. "Die wollen mit aller Gewalt ihre Tiere zurück, wenn so viele sterben." 70 Prozent der Bevölkerung würden regelmäßig Honig essen, "und die Preise steigen weiter an".

Laut Bernhard Lang habe es bisher auch in der Region Pegnitz keine Fälle von Bienendiebstahl gegeben. "Ich haben seit langer Zeit keine Schadensmeldung schreiben müssen. Bestimmt schon ein paar Jahre", so der Vorsitzende der Pegnitzer Imker. Auch bei jüngsten Jahresversammlung seien keine Verluste angegeben worden.

Dass der harte Winter für die Diebstähle in München verantwortlich sei, hält auch er für möglich. Aber man könne den Winter bei München nicht mit dem Wetter in Pegnitz vergleichen. "Unsere Winterverluste liegen in der Norm, etwa bei 20 Prozent", sagt Lang.

An der Spitze der Imker im Ahorntal steht Hermann Rühr. Er hat schon von Diebstählen in der Region gehört. "Bei Obernsees und in der Nähe von Speichersdorf soll schon was weg gekommen sein. Im Moment werden Unmengen geklaut", sagt Rühr. Das liege daran, dass dieses Jahr unheimliche Verluste zu verzeichnen seien.

Als Ursache nennt Rühr aber nicht den Winter, sondern die sogenannte Varroa-Milbe. Diese Milben dürften nur in den Monaten vernichtet werden, in denen die Bienen keinen Honig produzieren, da sonst Rückstände der Mittel im Honig zu finden seien. Die Milbe verbreite sich an der Brut und sauge die Tiere aus, erklärt der Imker.

"Wenn die Bienen geschwächt sind, putzen sie sich nicht mehr und sterben bald." Durch die späte Tracht — also wenn der Honig im Spätsommer geerntet werde — vermehrten sich die Blutsauger stark. "Deswegen schleudere ich schon Ende Juli, denn je länger man wartet, desto mehr Milben gibt es."

Als Grund für den Bienendiebstahl nennt Rühr das hohe Bienensterben in Osteuropa. "Ich denke, dass es organisierte Banden aus Rumänien und Polen und so sind. Dort gibt es sehr viele Stöcke und viele haben Totalverluste dieses Jahr", so Rühr. Bei ihm halte sich das Sterben der Honigsammler zum Glück im Rahmen. Von 15 Kästen seien nur drei eingegangen, dass liege in der Norm. Bei anderen Imkern aus der Region seien es jedoch deutlich mehr. "Die Imker sind selbst Schuld, wenn ihnen die Bienen eingehen oder geklaut werden. Man muss auch im Winter regelmäßig nach den Tieren sehen und die nicht irgendwo hinstellen, wo nie jemand hinkommt."

Kasten verschlossen

Die Honigsammler bleiben über die Wintermonate in dem Kasten. Nach der letzten Honigernte werden die Tiere mit Zuckerwasser gefüttert und anschließend wird der Kasten verschlossen. "Wenn die Völker im Wald versteckt sind, ist es leicht, diese zu klauen, weil es niemand bemerkt."

Die Bayeuther Polizei weiß von insgesamt fünf Anzeigen in den letzten drei Jahren. Diese Fälle befinden sich in ganz Oberfranken. Der aktuellste Diebstahl ist aus Hollfeld. Hier wurden Anfang März Bienen als gestohlen gemeldet. Sprecherin Anne Höfer hält die Aufklärungswahrscheinlichkeit bei Bienenklau für sehr gering.

Viele Imker nähmen das nun selbst in die Hand. Sie markieren zum Beispiel ihre Tiere, erläutert Höfer. Auch sei der Entwendungsschaden relativ gering. "Meist liegt dieser zwischen 100 und 200 Euro."

Sie erinnert sich aber an einen Fall, "da wurden mehrere Bienenstöcke geklaut, da lag der Schaden bei gut 1000 Euro".

ANNIKA ENDRES