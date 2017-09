Falsche Bettler in Pegnitz unterwegs

Betrüger gaben vor, für taubstumme Menschen zu sammeln - vor 18 Minuten

PEGNITZ - Am Mittwoch waren in der Mittagszeit in Pegnitz bei verschiedenen Kaufhäusern Bettler unterwegs. Sie gaben unter anderem vor, für taubstumme Menschen zu sammeln. Hierzu hatten sie Spendenzettel vorgezeigt. Einer der Betrüger konnte festgenommen und identifiziert werden.

Die zwei weiteren Mittäter konnten unerkannt entkommen. Der Festgenommene aus Südosteuropa konnte einen Wohnsitz in Deutschland nachweisen und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Personen, die von den Bettlern angesprochen wurden oder Hinweise zu dem Fahrzeug der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pegnitz, unter Telefon (09241)9906-0, zu melden.

