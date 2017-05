Falsche Microsoft-Mitarbeiter auch in Pegnitz aktiv

PEGNITZ/BAYREUTH - Die oberfränkische Polizei warnt vor Anrufen vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger, die Zugangsdaten abfischen, Kontodaten erlangen oder entsprechende Software auf ihren Computer installieren wollen, um sich finanziell zu bereichern.

Microsoft © dpa



In jüngster Zeit kam es vor allem in den Bereichen Bamberg und Forchheim, aber auch in Pegnitz, vermehrt zu solchen Betrugsversuchen. Dabei meldeten sich die falschen Mitarbeiter des Softwareriesen meist unter der Handynummer 0174 5436333 und gaben in äußerst forschem Ton an, Fernkonfigurierungen oder Systemupdates durchführen zu müssen, weil der PC infiziert sei. Dabei sollte die konversation ausschließlich in englischer Sprache stattfinden.

Teilweise durchschauten die angerufenen Bürger die Masche und gingen nicht auf die Anweisungen ein. Jedoch waren die Betrüger in einigen Fällen auch erfolgreich und erschlichen sich so mehrere tausend Euro.

Da auch weiterhin mit derartigen Anrufen zu rechnen ist, rät die oberfränkische Polizei:

Beenden Sie Telefonanrufe, unabhängig von der Vorwahl, mit Anrufern, die sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgeben. Die Firma nimmt auf diese Weise keinen Kontakt mit Kunden auf.

Geben Sie niemals Unbekannten Personen Bank- oder Kontodaten preis.

Bei ungewollten Geldtransaktionen setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung.

Wurde bereits Software in oben genanntem Zusammenhang auf dem Computer installiert, sollte der Rechner sofort vom Netz getrennt und möglichst durch einen Experten untersucht werden.

