Falscher Müll erschwert das Recycling

Neues Verpackungsgesetz verlangt mehr Wiederverwertung — Verbraucher müssen Abfall besser trennen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das wird so richtig spannend, das ist eine richtig große Herausforderung, sagt Thomas Mehl. Der Geschäftsführer des in Pegnitz ansässigen Entsorgungsunternehmens BellandVision blickt voraus auf das Jahr 2019. Dann wird die insgesamt siebenmal geänderte Verpackungsverordnung durch ein Verpackungsgesetz abgelöst. Das hat massive Auswirkungen für Hersteller und Handel – aber auch für alle privaten Verbraucher, so Mehl.

Das Sortieren muss künftig noch mehr „in die Tiefe“ gehen, sagt Thomas Mehl, Geschäftsführer des Pegnitzer Entsorgungsunternehmens BellandVision. © Belland



Das Sortieren muss künftig noch mehr „in die Tiefe“ gehen, sagt Thomas Mehl, Geschäftsführer des Pegnitzer Entsorgungsunternehmens BellandVision. Foto: Belland



Recyceln, was das Zeug hält, um mit wertvollen Rohstoffen sparsam umzugehen – diese Devise gilt seit Jahren. Wiederverwertung heißt das Zauberwort. Das erfordert eine gezielte Mülltrennung durch die Bürger und eine sorgfältige Sortierung nach modernsten Methoden der Technik. Das ist für BellandVision soweit nichts Neues. Das Unternehmen betreut 4500 Kunden aus Industrie und Handel beim Sammeln, Sortieren und Verwerten von Verpackungsmaterialien und hat sich bei den Dualen Systemen in Deutschland zur Nummer zwei hinter dem Grünen Punkt gemausert. Da sind sehr namhafte Klienten dabei – von Edeka und Netto über Rossmann und Müller bis zu Mc Donald‘s.

Nachhaltigkeit ist das Stichwort, dem Mehl und seine rund 85 Beschäftigten gerecht werden müssen. Von der Verpackung zur Verpackung, lautet die Devise für einen Kreislauf, an dessen Ende eine neue Verpackung oder ein hochwertiges Produkt stehen sollen. Entstanden aus Abfall. Was also ist das Problem? Die vorgegebenen Recyclingquoten, die bezogen auf die in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen zu erfüllen sind, sagt Thomas Mehl.

Quoten steigen deutlich

Und zwar für alle Bereiche, vom Glas bis zum Getränkekarton. Die Quoten werden nämlich ab Januar 2019 durch das neue Verpackungsgesetz spürbar steigen und bis 2022 in einem zweiten Schritt noch einmal. Die Zahlen sprechen für sich: Bei Glas erhöht sich die Recyclingquote von 75 auf 90 Prozent, bei Papier und Kartonagen sowie Weißblech von 70 auf 90 Prozent, bei Aluminium von 60 auf 90 Prozent. Und bei Kunststoffen von 36 über 59 auf 63 Prozent. Hier kommen der Gelbe Sack und die Gelbe Tonne ins Spiel. Letztere ist nun auch im Landkreis Bayreuth etabliert.

Nicht nur die Recyclingquoten für die Verpackungen müssen erfüllt werden, sondern alles, was in der Gelben Tonne gesammelt wird, muss laut neuem Gesetz zu 50 Prozent recycelt, also wiederverwertet, werden. Und hier beginnt das Problem, so Geschäftsführer Mehl. Denn: "Über ein Drittel dessen, was in der Gelben Tonne landet, ist Müll, sind sogenannte Fehlwürfe." Sprich: Sachen, die darin gar nichts zu suchen haben. Auch wenn das abenteuerlich klingt: "Da finden wir auch tote Katzen." Und die gehören dort definitiv nicht rein, sondern nur Verpackungen aus Aluminium, Weißblech, Kunststoff, Verbunden und Getränkekartons – also nahezu alles außer Glas, Papier und Kartonagen.

Mit Blick auf die schlechten Recyclingqualitäten und höheren Kosten, die durch falsche Trennung in Gelbe Tonne, Restmüll-, Bio- oder Papiertonne durch den Verbraucher entstehen, will BellandVision erreichen, dass alle Bürger besser zu Hause trennen und keinen Müll in die Tonne werfen. Denn, was viele nicht wissen: Die Kosten für die Gelbe Tonne, deren Abholung, die Sortierung des Inhalts und die Verwertung der Wertstoffe zahlen die Verbraucher über den Einkaufspreis des einzelnen Produktes selbst. Wenn falsch getrennt wird, werden die Kosten höher als notwendig.

Wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, besteht allerdings Handlungsbedarf für alle Beteiligten, nicht nur für Verbraucher. Nötig wird auch der Bau neuer oder die Erweiterung der bestehenden Sortieranlagen. Weil das Sortieren "noch weit mehr in die Tiefe gehen muss".

Infokampagne für Verbraucher

Je mehr von dem erwähnten "Müll" in den gelben Behältern landet, desto schwieriger wird übrigens der Recyclingprozess. Damit es nicht so weit kommt, werden die Dualen Systeme wie BellandVision eine Informationskampagne starten, die den Verbraucher über die neuen Mechanismen aufklärt.

Funktionieren werde das vom Gesetz geforderte Recycling nur, "wenn alle mitmachen". Auch die Trittbrettfahrer-Firmen, die sich die Recyclingkosten regelwidrig einsparen, die im Sog der noch gültigen Verpackungsverordnung mitgerollt sind, ohne tatsächlich die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Das werde dann der Vergangenheit angehören. Auch, weil die Kontrollen auf eine neue Instanz gehoben werden. Bisher waren dafür die Länder zuständig, "die Intensität der Überprüfungen schwankte stark von Bundesland zu Bundesland".

Nun wurde eine zentrale Stelle als Kontrollinstanz ins Leben gerufen. Bei ihr laufen dann alle Fäden zusammen. Sie nimmt sämtliche Datenmeldungen all jener, die Verpackungsmaterial in den Verkehr bringen, unter die Lupe und prüft auch die Mengenstromnachweise der Dualen Systeme. Dem werde sich niemand entziehen können, sagt Thomas Mehl. Alle "Erstinverkehrbringer", auch Bäckereien oder Metzgereien, die ihre Waren in Papier-und Kunststofftüten an die Konsumenten abgeben oder Ebay-Händler, die Waren in Kartons versenden, müssen sich registrieren lassen, müssen ihre Verpackungsmengen bei der zentralen Stelle melden — monatlich, quartalsweise oder jährlich. Die haben bisher oft einfach nicht für die Verpackungsentsorgung bezahlt.

Letztlich geht es insgesamt auch um richtig viel Geld, wenn dann Hersteller und Handel ohne Ausnahme verpflichtet sind, ihre Verpackungen bei einem Dualen System zu lizenzieren. Mehl geht davon aus, dass es unter den neuen Auflagen um Lizenzgebühren in einer Größenordnung von weit über einer Milliarde Euro geht.

VON STEFAN BRAND