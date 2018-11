Falscher Soldat legt 58-Jährige rein

Nach Kontakt über Social Media: Frau überwies 2500 Euro - vor 1 Stunde

AMBERG - Eine Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach sollte ein Päckchen für einen angeblich in Afghanistan befindlichen Soldaten anholen. Es entwickelte sich eine abstruse Geschichte, der 58-Jährigen wurde sogar gedroht, ins Gefängnis zu müssen.

Ein noch Unbekannter baute über verschiedene soziale Netzwerke zu einer 57-Jährigen einen festen Kontakt auf. Er gab vor, Soldat zu sein und sich im Kampfeinsatz in Afghanistan zu befinden. Nach einiger Zeit bat der Unbekannte die Dame, ein Päckchen für sie in Empfang zu nehmen, in welchem er persönliche Sachen aus Afghanistan schicken würde.

Nach anfänglichem Sträuben willigte die Frau ein, doch kurze Zeit, nachdem das angebliche Packet verschickt worden sein sollte, meldete sich ein angeblicher Kurierdienst. Denn das Packet sei beim Flughafenzoll angehalten worden und nur durch Zahlung von 2500 Euro auszulösen. Die hilfsbereite Dame leistete die Zahlung, worauf sie der vermeintliche Kurierdienstleister erneut kontaktierte und jetzt vorgab, das Packet wäre vom Zoll geöffnet worden. In ihm hätten sich 1,2 Millionen US-Dollar befunden. Jetzt laufe ein Ermittlungsverfahren. Nur gegen eine Strafzahlung von 14.000 Euro könne sie eine Freiheitsstrafe abwenden.

Die Dame leistete die zweite Zahlung aber nicht. Im weiteren Verlauf erhielt sie nun Drohungen und ultimative Fristen, was sie schließlich zur Anzeige des Vorgangs bei der Polizeiinspektion Amberg bewegte.

