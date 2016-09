Fangesang oder doch Beleidigung?

Drei Anhänger der Pegnitzer Ultras vor Gericht: Schmähgesang bei Eishockey-Spiel - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Es war ein Warnschuss für zwei der Angeklagten, der allerletzte, den Richter Stefan Käsbohrer vor dem Amtsgericht Bayreuth abgab. Vor ihm saßen drei junge Männer aus dem südlichen Landkreis, angeklagt wegen Beleidigung von 15 Polizeibeamten.

Die jungen Männer waren als Anhänger der Pegnitzer Ultras im vergangenen Dezember bei einem Spiel des EVP gegen den EC Höchstadt im Pegnitzer Eisstadion gewesen. Nach dem Spiel stimmten sie mit anderen in den Schmähgesang „Wir werden nie so sein wie ihr uns haben wollt! Denn Ultras sterben nie! A.C.A.B.! (all cops are bastards – alle Polizisten sind Bastarde; Anm. der Red.)“ ein. Dadurch hätten sie ihre Missachtung gegenüber den Beamten ausgedrückt — der Dienstvorgesetzte stellte deshalb Strafantrag.

Es war die Gruppendynamik, sagen die Angeklagten, allein hätten sie das nicht gemacht. Zwei von ihnen sind Studenten (21 und 25 Jahre alt), einer hat bereits als Industriemechaniker (22) ausgelernt. „Irgendwann sollte mal die Einsicht anfangen, man dazu stehen, was man allein macht und was in der Gruppe“, so der Richter. Keiner der Angeklagten streitet ab, mitgesungen zu haben. Auf dem Polizeivideo, das im Gerichtssaal vorgespielt wird, sind sie zu erkennen. Doch der Verteidiger sieht auf dem Film nicht, dass ein Beamter speziell gemeint ist, überhaupt persönlich angeschaut wird. „Das ist ein weitverbreiteter Fangesang, der von der Meinungsfreiheit gedeckt wird“, lautet seine Ansicht. Er sieht auch die Polizeikette in dem Video nicht, die in der Anklageschrift aufgeführt ist. „Es sollte kein Polizist beleidigt werden“, stellt er klar.

Richter Käsbohrer sieht das anders. Die Polizisten seien wahrgenommen worden. Er sieht zwei Probleme. Zum einen sei das Ganze öffentlichkeitswirksam, zum anderen hätten die beiden Studenten schon Einträge im Zentralregister. Beide wegen Körperverletzung im Zusammenhang mit Alkohol, einer von ihnen zusätzlich wegen Autofahrens unter Alkoholeinfluss.

Der Dienststellenleiter, der als Zeuge aussagt, stellt klar, dass die Beamten nur ihre Arbeit bei solchen Anlässen machten. Oft erlebten sie es, aggressiv angegangen zu werden. „Wir werden nicht freundlich begrüßt“, sagt er. Jeder seiner Kollegen wolle gute Arbeit leisten und niemand habe das Recht, ihn dafür zu beleidigen. Sie würden schon manches überhören, solange sie nicht gezielt angesprochen werden. „Aber dieser Gesang ist genauso, als wenn jemand Arschloch zu uns sagt“, so der Polizeibeamte. Es gebe einfach Regeln und man müsse sich vorher überlegen, wo man hineingerät. „Mir ist es wichtig, dass Respekt und Anstand gewahrt bleiben“, betont er. Man könne keinen Polizisten beleidigen.

Auch der Richter sieht das so. „Sie haben auch keine Lust, im Beruf schlecht behandelt zu werden“, sagt er zu den Angeklagten. Gleichzeitig werde erwartet, dass die Polizisten niemanden in die Pfanne hauen. Er hält den drei Männern vor Augen, dass bei einer Verurteilung ein Stadionverbot ausgesprochen werde, was sie ja sicher nicht wollten. Und er verdeutlicht den Widerspruch zwischen Studierenden und dem an den Tag gelegten Verhalten. „Da kann man sich so nicht benehmen“, so Käsbohrer.

Die Angeklagten sind einsichtig und entschuldigen sich bei dem Dienstvorgesetzten und einem Kollegen, der das Video gedreht hat. Ihr Verfahren wird gegen Auflagen eingestellt. Der Industriemechaniker muss 800 Euro zahlen, die Studenten müssen 80 Arbeitsstunden leisten oder auch 800 Euro berappen.

FRAUKE ENGELBRECHT

