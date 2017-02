Fasching: Geldsegen vom Bayreuther Landrat Hermann Hübner

Faschingsgesellschaften nehmen U.S.-Präsident auf's Korn - Lokale Themen ebenfalls verkörpert - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN/PLECH - Auf sieben Faschingsumzügen hat die fünfte Jahreszeit in der Region am Faschingsdienstag ihr Ende gefunden.

Hoher Besuch in Plech: Landrat Hermann Hübner (2. von links) folgte auf Donald Trump im Plecher Faschingsumzug. © Kerstin Goetzke



Hauptthema bei allen Zügen war wohl der neue U.S.-amerikanische Präsident Donald Trump: In Willenreuth mischte er sich beispielsweise unter die Narren und zog mit ihnen Richtung Glockenturm. Sein Double in Plech forderte nach U.S.-Vorbild eine Mauer zwischen Plech und Betzenstein. Und auch im Pottensteiner Ortsteil hieß es: "Make Elbersberg great again!"

Märchenhafter ging es im benachbarten Pottenstein zu: Dort ließen sich diverse Figuren blicken, die aus Geschichten der Brüder Grimm stammen. Unter anderem waren auch der gestiefelte Kater, Schneewittchen und Rotkäppchen am Start.

Der größte Faschingsumzug der Region fand mit 30 Wagen und Fußgruppen in Hollfeld statt. Wie jedes Jahr musste die Kommunalpolitik herhalten und zog sich wie ein roter Faden durch die Themen der Faschingswagen.

Kurz vor der Beerdigung stand hingegen der "Gaudiwurm" in Waischenfeld: Gerade einmal vier Gruppen hatten sich dieses Jahr am nun wohl kleinsten Faschingszug der Fränkischen Schweiz beteiligt, den rund 400 Schaulustige sahen.

Mehr los war hingegen in Auerbach: 5000 Besucher sahen die phantasievoll gestalteten Wagen, die bei Sonnenschein durch die Innenstadt zogen. Insgesamt 39 Gruppen, darunter sechs Faschingsgesellschaften, waren dabei.

