Beste Stimmung herrschte am Faschingsdienstag in der Auerbacher Innenstadt. Rund 5.000 Besucher aus der Region ließen sich von der guten Laune der Teilnehmer im Gaudiwurm anstecken. Insgesamt 39 Gruppen waren dabei. Die Themen reichten von US-Präsident Trump bis zu den nicht erlaubten Taufen in Ranna, vom Bergmannsfeuer bis zum bösen Wolf. Als Hotelpersonal im "Goldnen Löwen" mischten sich auch Bürgermeister und Stadträte unter die närrische Schar.