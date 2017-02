"Fastnacht in Franken" Pflichtprogramm für hiesige Narren

AUERBACH/MICHELFELD - 2,6 Millionen Menschen alleine in Bayern saßen am Wochenende vor ihren Fernsehgeräten und genossen die legendäre "Fastnacht in Franken". Auch die Faschingsgrößen der Auerbacher und Michelfelder Narren sind Freunde der Prunksitzung in Veitshöchheim. Die Nordbayerischen Nachrichten hörten sich um.

Veitshöchheim 2017 © Tanja Sterian



Veitshöchheim 2017 Foto: Tanja Sterian



Elke Haberberger © Brigitte Grüner



Elke Haberberger Foto: Brigitte Grüner



"Wenn es wie heuer nicht klappt, lasse ich mir die Sendung von einem Bekannten aufzeichnen." Elke Haberberger, die Sitzungspräsidentin des ASV Michelfeld, hat schon alles gut organisiert. Denn in Michelfeld fanden am Freitag und Samstag die letzten beiden Prunksitzungen der Session statt. Genau an diesen Tagen strahlte der Bayerische Rundfunk die "Fastnacht in Franken" aus. Sie schaue sich die Sendung immer gerne an. Besonders gefallen Elke Haberberger die Altneihauser Feierwehrkapelln und der Kabarettist Michl Müller.

Manfred Kohl © Brigitte Grüner



Manfred Kohl Foto: Brigitte Grüner



Auch Abteilungsleiter Manfred Kohl fühlt sich sowohl auf der närrischen Bühne als auch vor dem Fernseher wohl. Er schaut nicht nur gerne die "Fastnacht in Franken" an, sondern auch die Sendungen im Vorfeld, die den Zuschauern auch einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. "Gerade wenn man selbst im Fasching bei Prunksitzungen mitmacht, ist das sehr interessant", sagt er. Dass er die 2017-Sendung nicht sehen konnte, bedauert Kohl aber nicht. In Michelfeld mittendrin zu sein, sei eindeutig schöner als "nur" vor dem Fernseher zu sitzen, meint er.

Auch Kohl wird sich den Frankenfasching im Lauf der nächsten Woche ansehen. Der Fasching in Veitshöchheim habe insgesamt ein tolles und abwechslungsreiches Programm. "Mir persönlich gefallen besonders auch Wortbeiträge, die aktuelle Themen zum Inhalt haben." Oliver Tissot – er war in diesem Jahr als Reformator Luther auf der Bühne — mache das seit Jahren so gut, dass Kohl jedes Mal am Ende seiner Rede denkt: "Schade, schon aus, da hätte ich gerne noch ein paar Minuten zugehört!"

Daniel Schuster © Brigitte Grüner



Daniel Schuster Foto: Brigitte Grüner



Auch der Präsident der FG Stadtgarde Auerbach, Daniel Schuster, schaut sich die Sendung immer an, wenn er nicht anderweitig verhindert ist. "Für heute Abend habe ich es mir fest vorgenommen", sagte er am Freitagnachmittag am NN-Telefon. Schuster ist Fan von Norbert Neugirg und seiner Altneihauser Feierwehrkapelln. Neugirg war im November 2015 beim Rathaussturm in Auerbach dabei gewesen. Gerade der persönliche Kontakt zum oberpfälzer Wortakrobaten hat den Auerbacher Präsidenten zum Fan seiner mal derben, mal lustigen Sprüche gemacht.

Werner Müller © Irene Lenk



Werner Müller Foto: Irene Lenk



"Der Frankenfasching ist für einen Narren nahezu Pflicht", meint der frühere FG-Präsident und langjährige Aktive Werner Müller. Die zwei Fürther Blödeltanten Heißmann & Rassau gefallen ihm am besten, auch Michl Müller sei ganz gut. Die Altneihauser Feierwehrkapelln allerdings solle Müllers Meinung nach mal etwas verändern. "Es ist irgendwie immer das Gleiche." Schade findet es der Auerbacher, dass man als Neuling in die "geballte Profiphalanx" kaum eindringen könne, so dass jedes Jahr mit wenigen Ausnahmen dieselben Gesichter zu sehen sind.

Eva-Maria Schübel © Brigitte Grüner



Eva-Maria Schübel Foto: Brigitte Grüner



Die Jugend der FG Stadtgarde macht in Sachen "Frankenfasching" keine Ausnahme. Die Präsidentin des Narrennachwuchses, Eva-Maria Schübel, schaut sich die BR-Aufzeichnung aus Veitshöchheim immer an. Am besten gefällt ihr Kabarettist Michl Müller aus der Rhön und – wie kann es anders sein? — die Feierwehrkapelln aus Altneihaus.

